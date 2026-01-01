Tinode é uma plataforma de mensagens instantâneas totalmente de código aberto que oferece uma pilha completa — um backend de servidor Go, clientes oficiais para web, iOS, Android e desktop, e uma API gRPC para integrações personalizadas. Ele suporta mensagens individuais e em grupo, indicadores de digitação, recibos de leitura, anexos de arquivo e criptografia de ponta a ponta opcional, trazendo o conjunto de recursos de plataformas de mensagens comerciais para a infraestrutura que você possui.

Hospedar o Tinode em um VPS significa que suas conversas, dados de usuário e transferências de arquivos nunca tocam um serviço de mensagens de terceiros. Use o cliente web integrado logo após a implantação ou conecte seus próprios aplicativos móveis e web através da API gRPC ou REST.