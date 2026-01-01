Implante o Tinode com um clique.
Plataforma de mensagens instantâneas de código aberto com clientes móveis e web, chat em tempo real e suporte a criptografia de ponta a ponta.
Escolha um plano VPS para Tinode
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tinode
Tinode é uma plataforma de mensagens instantâneas totalmente de código aberto que oferece uma pilha completa — um backend de servidor Go, clientes oficiais para web, iOS, Android e desktop, e uma API gRPC para integrações personalizadas. Ele suporta mensagens individuais e em grupo, indicadores de digitação, recibos de leitura, anexos de arquivo e criptografia de ponta a ponta opcional, trazendo o conjunto de recursos de plataformas de mensagens comerciais para a infraestrutura que você possui.
Hospedar o Tinode em um VPS significa que suas conversas, dados de usuário e transferências de arquivos nunca tocam um serviço de mensagens de terceiros. Use o cliente web integrado logo após a implantação ou conecte seus próprios aplicativos móveis e web através da API gRPC ou REST.
Tinode: principais recursos
Mensagens em tempo real
Envia mensagens instantâneas com indicadores de digitação, confirmações de leitura e reações a mensagens em clientes web, iOS, Android e desktop simultaneamente.
Bate-papos em grupo e canais
Crie conversas em grupo com associação, funções e permissões configuráveis para equipes e comunidades de qualquer tamanho.
Criptografia de ponta a ponta
A criptografia E2E opcional mantém o conteúdo da mensagem privado — ilegível para o servidor e qualquer intermediário, até mesmo o seu próprio.
Compartilhamento de arquivos e mídia
Compartilhe imagens, arquivos e anexos diretamente nas conversas, armazenados no seu próprio sistema de arquivos ou em um bucket compatível com S3.
Vídeo e chamadas de voz
O suporte WebRTC integrado permite chamadas de vídeo e voz diretamente na interface de chat sem precisar mudar para um aplicativo separado.
gRPC e REST API
APIs gRPC e REST completas permitem incorporar mensagens do Tinode em aplicativos personalizados ou integrá-las com fluxos de trabalho de negócios existentes.
Por que executar Tinode na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.