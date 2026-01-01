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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Tinode

Tinode é uma plataforma de mensagens instantâneas totalmente de código aberto que oferece uma pilha completa — um backend de servidor Go, clientes oficiais para web, iOS, Android e desktop, e uma API gRPC para integrações personalizadas. Ele suporta mensagens individuais e em grupo, indicadores de digitação, recibos de leitura, anexos de arquivo e criptografia de ponta a ponta opcional, trazendo o conjunto de recursos de plataformas de mensagens comerciais para a infraestrutura que você possui.

Hospedar o Tinode em um VPS significa que suas conversas, dados de usuário e transferências de arquivos nunca tocam um serviço de mensagens de terceiros. Use o cliente web integrado logo após a implantação ou conecte seus próprios aplicativos móveis e web através da API gRPC ou REST.

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O que você pode criar com {name}

Tinode: principais recursos

Mensagens em tempo real

Envia mensagens instantâneas com indicadores de digitação, confirmações de leitura e reações a mensagens em clientes web, iOS, Android e desktop simultaneamente.

Bate-papos em grupo e canais

Crie conversas em grupo com associação, funções e permissões configuráveis para equipes e comunidades de qualquer tamanho.

Criptografia de ponta a ponta

A criptografia E2E opcional mantém o conteúdo da mensagem privado — ilegível para o servidor e qualquer intermediário, até mesmo o seu próprio.

Compartilhamento de arquivos e mídia

Compartilhe imagens, arquivos e anexos diretamente nas conversas, armazenados no seu próprio sistema de arquivos ou em um bucket compatível com S3.

Vídeo e chamadas de voz

O suporte WebRTC integrado permite chamadas de vídeo e voz diretamente na interface de chat sem precisar mudar para um aplicativo separado.

gRPC e REST API

APIs gRPC e REST completas permitem incorporar mensagens do Tinode em aplicativos personalizados ou integrá-las com fluxos de trabalho de negócios existentes.

Por que executar Tinode na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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