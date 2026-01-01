Implante Black Candy com instalação em um clique.
Servidor de streaming de música auto-hospedado com um player web limpo e aplicativos móveis oficiais para sua coleção de música pessoal.
Escolha um plano VPS para Black Candy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Black Candy
Black Candy é um servidor de streaming de música de código aberto e auto-hospedado que transforma sua coleção de áudio pessoal em um serviço de streaming privado que você pode acessar de qualquer navegador ou de seus aplicativos móveis oficiais. Ele escaneia sua biblioteca, lê metadados e arte do álbum, e apresenta tudo através de um player web limpo e responsivo com playlists, busca e contas multiusuário.
Ao contrário das plataformas de streaming comerciais, o Black Candy mantém cada faixa, playlist e hábito de escuta em uma infraestrutura que você possui. Não há taxas de assinatura, nenhum catálogo que muda sem aviso e nenhuma compressão de seus arquivos de alta qualidade — apenas sua própria música, transmitida em fidelidade total do seu VPS para cada dispositivo que você usa.
Black Candy: principais recursos
Streaming de Música Pessoal
Transmita sua própria coleção de qualquer navegador ou dos aplicativos móveis oficiais, com arte de álbum completa, metadados e pesquisa.
Contas Multi-usuário
Dê a cada ouvinte seu próprio login, playlists e histórico de reprodução enquanto compartilha uma única biblioteca em um servidor.
Transcodificação em tempo real
Converte áudio automaticamente para uma taxa de bits otimizada para streaming, para que a reprodução permaneça fluida em conexões lentas ou móveis, sem alterar os originais.
Listas de reprodução e Pesquisar
Crie playlists manuais ou inteligentes e encontre qualquer artista, álbum ou faixa instantaneamente com pesquisa rápida de texto completo.
Propriedade Completa dos Dados
Sua música, playlists e dados de escuta permanecem no seu servidor VPS — sem assinaturas, sem rastreamento e sem catálogo que desapareça.
Por que executar Black Candy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.