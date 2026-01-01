Black Candy é um servidor de streaming de música de código aberto e auto-hospedado que transforma sua coleção de áudio pessoal em um serviço de streaming privado que você pode acessar de qualquer navegador ou de seus aplicativos móveis oficiais. Ele escaneia sua biblioteca, lê metadados e arte do álbum, e apresenta tudo através de um player web limpo e responsivo com playlists, busca e contas multiusuário.

Ao contrário das plataformas de streaming comerciais, o Black Candy mantém cada faixa, playlist e hábito de escuta em uma infraestrutura que você possui. Não há taxas de assinatura, nenhum catálogo que muda sem aviso e nenhuma compressão de seus arquivos de alta qualidade — apenas sua própria música, transmitida em fidelidade total do seu VPS para cada dispositivo que você usa.