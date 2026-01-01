O phpMyAdmin é a ferramenta de administração baseada na web mais utilizada para bancos de dados MySQL e MariaDB, confiada por milhões de desenvolvedores e administradores de banco de dados há mais de duas décadas. Ela oferece uma interface gráfica abrangente para navegar por dados, executar consultas SQL, gerenciar tabelas e índices, lidar com privilégios de usuário e importar ou exportar dados — tudo sem acesso por linha de comando.

Esta implantação funciona no modo de servidor arbitrário, permitindo que você se conecte a qualquer instância MySQL ou MariaDB inserindo suas credenciais no login. Hospedar o phpMyAdmin em seu próprio VPS mantém o tráfego do banco de dados dentro da sua rede e oferece acesso sempre disponível e seguro via HTTPS.