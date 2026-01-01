Implante phpMyAdmin com instalação em um clique.
Ferramenta de administração web para gerenciar bancos de dados MySQL e MariaDB através de uma interface gráfica intuitiva.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com phpMyAdmin
O phpMyAdmin é a ferramenta de administração baseada na web mais utilizada para bancos de dados MySQL e MariaDB, confiada por milhões de desenvolvedores e administradores de banco de dados há mais de duas décadas. Ela oferece uma interface gráfica abrangente para navegar por dados, executar consultas SQL, gerenciar tabelas e índices, lidar com privilégios de usuário e importar ou exportar dados — tudo sem acesso por linha de comando.
Esta implantação funciona no modo de servidor arbitrário, permitindo que você se conecte a qualquer instância MySQL ou MariaDB inserindo suas credenciais no login. Hospedar o phpMyAdmin em seu próprio VPS mantém o tráfego do banco de dados dentro da sua rede e oferece acesso sempre disponível e seguro via HTTPS.
phpMyAdmin: principais recursos
Gerenciamento visual de banco de dados
Navegue, pesquise, edite e exclua registros em bancos de dados e tabelas através de uma interface web intuitiva.
Editor de consulta SQL
Execute consultas com destaque de sintaxe, autocompletar e um construtor de consultas visual para operações complexas.
Importação e exportação
Mova dados para dentro e para fora usando SQL, CSV, XML, JSON e outros formatos populares com opções configuráveis.
Gerenciamento de privilégios de usuário
Crie e gerencie contas de usuário de banco de dados com controles de permissão granulares em servidores MySQL.
Suporte multisservidor
Conecte-se a diferentes instâncias MySQL e MariaDB a partir de uma única implantação do phpMyAdmin usando o modo de servidor arbitrário.
Monitoramento de servidor
Visualize estatísticas de banco de dados e tabela, acompanhe métricas de status do servidor e monitore o desempenho em tempo real.
Por que executar phpMyAdmin na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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