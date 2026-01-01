Implante Resilio Sync em uma instalação com um clique.
Sincronização de arquivos ponto a ponto entre desktops, servidores e dispositivos móveis, sem intermediário na nuvem.
Escolha um plano VPS para Resilio Sync
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Resilio Sync
Resilio Sync é um serviço de sincronização de arquivos peer-to-peer baseado no protocolo BitTorrent, originalmente lançado como BitTorrent Sync. Ele move arquivos diretamente entre seus dispositivos através de um canal P2P criptografado, sem fazer upload de nada para um provedor de nuvem — seu VPS, desktops, laptops e telefones compartilham uma pasta trocando chaves de compartilhamento criptográficas e, em seguida, mantêm essa pasta sincronizada à medida que os arquivos mudam.
Hospedar o Resilio Sync em um VPS oferece a você um peer de sincronização sempre ativo que mantém a cópia canônica de suas pastas compartilhadas, aceitando alterações de entrada de qualquer outro dispositivo no compartilhamento a qualquer hora do dia — sem os limites de largura de banda, limites de tamanho de arquivo ou taxas recorrentes da sincronização comercial em nuvem.
Resilio Sync: principais recursos
Sincronização direta peer-to-peer
Transferência de arquivos criptografada entre seus dispositivos através de um canal P2P — seus dados nunca ficam em um servidor de terceiros.
Sem limites de tamanho de arquivo
Sincronize arquivos e pastas de qualquer tamanho sem os limites da nuvem comercial — apenas seu armazenamento e largura de banda importam.
Sincronização seletiva
Escolha por pasta quais dispositivos recebem o conteúdo completo em vez de streaming sob demanda, para que os telefones não precisem espelhar bibliotecas inteiras.
Compartilhe chaves e links
Os modos de compartilhamento somente leitura, leitura e gravação e link único permitem que você controle exatamente o que cada convidado pode fazer com uma pasta compartilhada.
Aplicativos nativos em todas as plataformas
Clientes próprios para Windows, macOS, Linux, iOS, Android e sistemas NAS significam que cada dispositivo fala o mesmo protocolo nativamente.
Por que executar Resilio Sync na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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