Resilio Sync é um serviço de sincronização de arquivos peer-to-peer baseado no protocolo BitTorrent, originalmente lançado como BitTorrent Sync. Ele move arquivos diretamente entre seus dispositivos através de um canal P2P criptografado, sem fazer upload de nada para um provedor de nuvem — seu VPS, desktops, laptops e telefones compartilham uma pasta trocando chaves de compartilhamento criptográficas e, em seguida, mantêm essa pasta sincronizada à medida que os arquivos mudam.

Hospedar o Resilio Sync em um VPS oferece a você um peer de sincronização sempre ativo que mantém a cópia canônica de suas pastas compartilhadas, aceitando alterações de entrada de qualquer outro dispositivo no compartilhamento a qualquer hora do dia — sem os limites de largura de banda, limites de tamanho de arquivo ou taxas recorrentes da sincronização comercial em nuvem.