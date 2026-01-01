OpenPanel é uma plataforma de análise auto-hospedada, criada para equipes de produto que desejam insights aprofundados como os do Mixpanel, sem a precificação SaaS ou a exposição de dados a terceiros. Ela rastreia eventos personalizados, constrói perfis de usuário e entrega painéis em tempo real cobrindo funis, coortes, resultados de testes A/B e replays de sessão — tudo a partir de uma única interface.

A implantação em seu próprio VPS coloca os dados brutos de eventos totalmente sob seu controle. Não há taxas por evento, sem limites de amostragem e não há necessidade de rotear dados de usuário através de serviços externos. O ClickHouse alimenta o backend de análise, para que os painéis permaneçam responsivos à medida que o volume de eventos cresce.