Implante o OpenPanel com um clique.
Análise de produto de código aberto que prioriza a privacidade, com rastreamento de eventos, funis de usuário, gravação de sessão e painéis em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenPanel
OpenPanel é uma plataforma de análise auto-hospedada, criada para equipes de produto que desejam insights aprofundados como os do Mixpanel, sem a precificação SaaS ou a exposição de dados a terceiros. Ela rastreia eventos personalizados, constrói perfis de usuário e entrega painéis em tempo real cobrindo funis, coortes, resultados de testes A/B e replays de sessão — tudo a partir de uma única interface.
A implantação em seu próprio VPS coloca os dados brutos de eventos totalmente sob seu controle. Não há taxas por evento, sem limites de amostragem e não há necessidade de rotear dados de usuário através de serviços externos. O ClickHouse alimenta o backend de análise, para que os painéis permaneçam responsivos à medida que o volume de eventos cresce.
OpenPanel: principais recursos
Painéis em tempo real
Visualize transmissões de eventos ao vivo e métricas importantes do produto instantaneamente, sem atraso entre as ações do usuário e as atualizações do painel.
Análise de funil
Defina funis de conversão de várias etapas para identificar exatamente onde os usuários desistem nos seus fluxos de produto.
Reprodução de sessão
Gravar e reproduzir sessões de usuário individuais com controles de privacidade integrados para mascarar campos de entrada sensíveis.
Coorte e retenção
Agrupe usuários por comportamentos ou atributos compartilhados e meça como o engajamento muda ao longo de períodos de tempo.
Teste A/B
Acompanhe as variantes do experimento diretamente no OpenPanel para medir o impacto na conversão sem ferramentas de experimentação externas.
Rastreamento sem cookies
Sem impressão digital, o rastreamento de eventos sem cookies mantém suas análises em conformidade com a LGPD sem exigir banners de consentimento de cookies.
Por que executar OpenPanel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve ao Google Analytics, focada em privacidade e conformidade com a LGPD/GDPR
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Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.