Shynet é uma plataforma de análise web auto-hospedada, projetada para proprietários de sites preocupados com a privacidade. Diferente das ferramentas de análise comercial, o Shynet rastreia o comportamento do visitante sem cookies, rastreamento por impressão digital ou coleta de dados pessoais, tornando-o totalmente em conformidade com a LGPD e regulamentações de privacidade semelhantes, sem a necessidade de banners de cookies ou diálogos de consentimento.

Implementar o Shynet em seu próprio VPS significa que seus dados de visitante nunca saem da sua infraestrutura. Você obtém métricas claras e significativas — sessões, referências, tempos de carregamento e dados geográficos — enquanto respeita a privacidade dos seus usuários e mantém a propriedade completa de suas análises.