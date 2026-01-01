Implante Shynet com um clique.
Plataforma de análise web que respeita a privacidade, funciona sem cookies e oferece total propriedade dos dados.
Escolha um plano VPS para Shynet
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Shynet
Shynet é uma plataforma de análise web auto-hospedada, projetada para proprietários de sites preocupados com a privacidade. Diferente das ferramentas de análise comercial, o Shynet rastreia o comportamento do visitante sem cookies, rastreamento por impressão digital ou coleta de dados pessoais, tornando-o totalmente em conformidade com a LGPD e regulamentações de privacidade semelhantes, sem a necessidade de banners de cookies ou diálogos de consentimento.
Implementar o Shynet em seu próprio VPS significa que seus dados de visitante nunca saem da sua infraestrutura. Você obtém métricas claras e significativas — sessões, referências, tempos de carregamento e dados geográficos — enquanto respeita a privacidade dos seus usuários e mantém a propriedade completa de suas análises.
Shynet: principais recursos
Rastreamento sem cookies
Coleta análises sem cookies ou fingerprinting, eliminando a necessidade de banners de consentimento e mantendo você em conformidade com a LGPD e a CCPA.
Propriedade de dados auto-hospedados
Todos os dados dos visitantes permanecem no seu VPS — sem compartilhamento com terceiros, sem corretores de dados, sem bloqueio de plataforma.
Script de incorporação leve
Um único snippet JavaScript ou um rastreador de pixel 1x1 sem JS se integra com qualquer site ou gerador de site estático.
Gerenciamento de múltiplos sites
Gerencie análises para vários sites a partir de um único painel, com controles de acesso por site para equipes.
Dados de sessão em tempo real
Visualize sessões ativas, fontes de referência, tempos de carregamento da página e distribuição geográfica em tempo real.
Por que executar Shynet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve ao Google Analytics, focada em privacidade e conformidade com a LGPD/GDPR
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.