Implante Yucca com instalação em um clique.
NVR auto-hospedado para câmeras IP com detecção de movimento, suporte a RTSP/ONVIF e uma interface web para imagens ao vivo e gravadas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Yucca
Yucca é um gravador de vídeo em rede (NVR) auto-hospedado, projetado para gerenciar câmeras IP em qualquer escala, desde algumas câmeras de segurança domésticas até milhares de streams empresariais. Ele suporta RTSP, ONVIF e protocolos comuns de câmeras IP, fornecendo visualização ao vivo, gravação e reprodução através de uma interface web e aplicativo Android.
A auto-hospedagem do Yucca em um VPS mantém todas as filmagens da câmera dentro da sua infraestrutura, sem taxas de armazenamento em nuvem ou acesso de terceiros. Detecção de movimento com alertas por e-mail, métricas Prometheus para monitoramento e arquitetura escalável o tornam uma solução de vigilância prática para segurança doméstica, monitoramento de varejo e ambientes de pequenos negócios.
Yucca: principais recursos
Suporte a RTSP e ONVIF
Conecte qualquer câmera IP que utilize os protocolos RTSP ou ONVIF, abrangendo a grande maioria das câmeras de consumo e profissionais.
Detecção de movimento
Acione gravações e alertas por e-mail automaticamente quando movimento for detectado em zonas da câmera, reduzindo armazenamento e ruído.
Reprodução ao vivo e gravada
Visualize transmissões de câmera ao vivo e revise filmagens gravadas através da interface web ou do aplicativo Android complementar.
Arquitetura escalável
Yucca escala de algumas câmeras domésticas a milhares de transmissões simultâneas sem alterações arquitetônicas.
Métricas do Prometheus
Exporte métricas de gravação e de saúde do stream para o Prometheus para integração com dashboards de monitoramento existentes.
Por que executar Yucca na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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