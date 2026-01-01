Yucca é um gravador de vídeo em rede (NVR) auto-hospedado, projetado para gerenciar câmeras IP em qualquer escala, desde algumas câmeras de segurança domésticas até milhares de streams empresariais. Ele suporta RTSP, ONVIF e protocolos comuns de câmeras IP, fornecendo visualização ao vivo, gravação e reprodução através de uma interface web e aplicativo Android.

A auto-hospedagem do Yucca em um VPS mantém todas as filmagens da câmera dentro da sua infraestrutura, sem taxas de armazenamento em nuvem ou acesso de terceiros. Detecção de movimento com alertas por e-mail, métricas Prometheus para monitoramento e arquitetura escalável o tornam uma solução de vigilância prática para segurança doméstica, monitoramento de varejo e ambientes de pequenos negócios.