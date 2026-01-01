Readyset é um cache SQL de streaming de estado parcial que fica entre sua aplicação e um banco de dados Postgres ou MySQL existente. Ele usa o protocolo de comunicação nativo, para que as aplicações se conectem com seu driver e string de conexão atuais — sem alterações de código, sem reescritas de ORM, sem lógica de invalidação de cache separada para manter.

Nos bastidores, o Readyset usa manutenção de visualização incremental para manter os resultados de consultas em cache atualizados à medida que as tabelas subjacentes mudam, eliminando os problemas de obsolescência e de sobrecarga de cache de caches tradicionais de chave-valor como Redis ou Memcached. A auto-hospedagem em um VPS mantém o tráfego de consultas e os dados na infraestrutura que você controla, enquanto remove as taxas por consulta de serviços de cache gerenciados.