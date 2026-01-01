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O que você pode criar com Readyset

Readyset é um cache SQL de streaming de estado parcial que fica entre sua aplicação e um banco de dados Postgres ou MySQL existente. Ele usa o protocolo de comunicação nativo, para que as aplicações se conectem com seu driver e string de conexão atuais — sem alterações de código, sem reescritas de ORM, sem lógica de invalidação de cache separada para manter.

Nos bastidores, o Readyset usa manutenção de visualização incremental para manter os resultados de consultas em cache atualizados à medida que as tabelas subjacentes mudam, eliminando os problemas de obsolescência e de sobrecarga de cache de caches tradicionais de chave-valor como Redis ou Memcached. A auto-hospedagem em um VPS mantém o tráfego de consultas e os dados na infraestrutura que você controla, enquanto remove as taxas por consulta de serviços de cache gerenciados.

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O que você pode criar com {name}

Readyset: principais recursos

Proxy compatível com o protocolo

Funciona entre aplicações e Postgres ou MySQL sem alterações de driver, reescritas de ORM ou novas bibliotecas de cliente para aprender.

Manutenção de visão incremental

Resultados de consulta em cache são atualizados diretamente à medida que as tabelas upstream mudam, para que as leituras permaneçam atualizadas sem invalidação manual de cache ou adivinhação de TTL.

Cache de consulta explícito

Você escolhe quais instruções SELECT armazenar em cache com uma instrução CREATE CACHE, dando controle preciso sobre o uso da memória e o que é acelerado.

Dashboard Grafana integrado

A instância Grafana incluída mais o exportador Prometheus exibe contagens de consultas em cache, taxas de acerto e atraso de replicação a partir do momento em que a pilha é iniciada.

Escalonamento horizontal da vazão de leitura

Cargas de trabalho de leitura pesadas atingem a memória do Readyset em vez de sobrecarregar o banco de dados primário, liberando o upstream para atender a gravações e análises.

Paridade entre Postgres e MySQL

Um único binário suporta ambos os mecanismos, então o mesmo fluxo de trabalho de cache se aplica independentemente de seu aplicativo se comunicar com PostgreSQL ou MySQL na rede.

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