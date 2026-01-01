MLflow é a maior plataforma de engenharia de IA de código aberto, com mais de 60 milhões de downloads mensais. Ela cobre o ciclo de vida completo do aprendizado de máquina: registro de parâmetros e métricas de experimentos, comparação de execuções entre configurações, registro de modelos para implantação e gerenciamento de sua progressão por ambientes de staging e produção. Com suporte nativo de PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain e dezenas de outros frameworks de ML através de autologging, ela requer mudanças mínimas no código para ser adotada.

A Versão 3 expande o MLflow para a era dos LLMs com rastreamento distribuído baseado em OpenTelemetry para agentes e chamadas de LLM, avaliação sistemática com mais de 50 juízes integrados, um registro de prompts com rastreamento completo de linhagem e um Gateway de IA que roteia o tráfego entre OpenAI, Anthropic e outros provedores com limitação de taxa e controles de custo. A auto-hospedagem mantém todos os rastros, artefatos e metadados do modelo na infraestrutura que você controla.