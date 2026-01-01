Implante MLflow com instalação em um clique.
Plataforma de código aberto para rastrear experimentos de ML, gerenciar modelos e monitorar aplicações LLM em produção.
Escolha um plano VPS para MLflow
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MLflow
MLflow é a maior plataforma de engenharia de IA de código aberto, com mais de 60 milhões de downloads mensais. Ela cobre o ciclo de vida completo do aprendizado de máquina: registro de parâmetros e métricas de experimentos, comparação de execuções entre configurações, registro de modelos para implantação e gerenciamento de sua progressão por ambientes de staging e produção. Com suporte nativo de PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain e dezenas de outros frameworks de ML através de autologging, ela requer mudanças mínimas no código para ser adotada.
A Versão 3 expande o MLflow para a era dos LLMs com rastreamento distribuído baseado em OpenTelemetry para agentes e chamadas de LLM, avaliação sistemática com mais de 50 juízes integrados, um registro de prompts com rastreamento completo de linhagem e um Gateway de IA que roteia o tráfego entre OpenAI, Anthropic e outros provedores com limitação de taxa e controles de custo. A auto-hospedagem mantém todos os rastros, artefatos e metadados do modelo na infraestrutura que você controla.
MLflow: principais recursos
Rastreamento de Experimentos
Registre parâmetros, métricas, tags e artefatos para cada execução de treinamento. Compare experimentos lado a lado para identificar a melhor configuração de modelo.
Registro de Modelo
Gerencie centralizadamente modelos de ML entre ambientes de desenvolvimento e produção com histórico de versões, fluxos de trabalho de aprovação e controles de acesso em nível de equipe.
LLM e Rastreamento de Agentes
Capture rastros completos baseados em OpenTelemetry de cada chamada de LLM e etapa do agente. Depure a latência, os custos de token e a qualidade da saída em produção.
Avaliação de LLM
Execute avaliações sistemáticas usando mais de 50 métricas integradas e juízes LLM. Monitore regressões de qualidade antes que cheguem aos usuários em produção.
Registro de Prompt
Gerencie versões, teste e implemente prompts com rastreamento completo de linhagem. Otimize prompts automaticamente usando algoritmos de ponta para melhorar o desempenho da tarefa.
Gateway de IA
Encaminhe solicitações de LLM entre OpenAI, Anthropic e outros provedores através de uma API unificada compatível com OpenAI, com limitação de taxa e controles de custo.
Por que executar MLflow na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.