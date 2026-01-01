Implante ZITADEL em uma instalação com um clique.
Plataforma de infraestrutura de identidade de código aberto para autenticação, SSO e gerenciamento de usuários em todas as suas aplicações.
Escolha um plano VPS para ZITADEL
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ZITADEL
ZITADEL é uma plataforma de gerenciamento de identidade e acesso nativa da nuvem e de código aberto que oferece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para aplicações modernas. Ele suporta OIDC, OAuth 2.0, SAML e passkeys de forma nativa — tornando-o uma alternativa completa auto-hospedada a Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.
Auto-hospedar o ZITADEL em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre os dados do usuário, requisitos de conformidade e fluxos de autenticação, sem taxas por usuário ou dependência de fornecedor. Sua arquitetura orientada a eventos garante um registro de auditoria completo e imutável de todas as operações de identidade.
ZITADEL: principais recursos
Login Único
Centralize a autenticação em todos os seus aplicativos com suporte a OIDC e SAML, dando aos usuários um único login para tudo o que eles acessam.
Autenticação por chave de acesso
Ativar login sem senha com chaves de acesso WebAuthn e chaves de segurança de hardware para acesso resistente a phishing e sem credenciais.
Multilocação nativa
Gerencie múltiplas organizações e aplicações a partir de uma única instância ZITADEL, com isolamento completo entre inquilinos e branding por organização.
Trilha de auditoria imutável
A arquitetura orientada a eventos registra cada operação de identidade como um evento imutável, fornecendo logs de nível de conformidade para os requisitos SOC 2 e GDPR.
Federação de identidade
Conecte Google, GitHub, Microsoft e provedores OIDC personalizados para que os usuários possam fazer login com suas contas existentes em toda a sua stack.
Por que executar ZITADEL na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.