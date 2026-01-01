ZITADEL é uma plataforma de gerenciamento de identidade e acesso nativa da nuvem e de código aberto que oferece autenticação, autorização e gerenciamento de usuários para aplicações modernas. Ele suporta OIDC, OAuth 2.0, SAML e passkeys de forma nativa — tornando-o uma alternativa completa auto-hospedada a Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.

Auto-hospedar o ZITADEL em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre os dados do usuário, requisitos de conformidade e fluxos de autenticação, sem taxas por usuário ou dependência de fornecedor. Sua arquitetura orientada a eventos garante um registro de auditoria completo e imutável de todas as operações de identidade.