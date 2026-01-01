Implante Warracker com instalação em um clique.
Sistema autohospedado de gestão de garantias para o monitoramento de garantias de produtos, recibos e reivindicações em um só lugar.
Escolha um plano VPS para Warracker
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Warracker
Warracker é um aplicativo de rastreamento de garantia de código aberto que centraliza todas as suas garantias de produtos, documentos de compra e históricos de sinistros em um único painel auto-hospedado. Em vez de procurar em conversas por e-mail, arquivos físicos ou planilhas, você obtém um banco de dados pesquisável com alertas de expiração, armazenamento de documentos e acesso multiusuário para equipes e residências.
Auto-hospedar o Warracker em seu próprio VPS significa que seus recibos de compra, digitalizações de faturas e números de série de produtos permanecem em uma infraestrutura que você controla. Com notificações proativas por e-mail e push via Apprise, você recebe avisos antecipados antes que as garantias expirem para que possa agir enquanto a cobertura ainda se aplica.
Warracker: principais recursos
Alertas de Expiração de Garantia
Receba notificações por e-mail e push através de mais de 100 serviços, incluindo Telegram, Slack e Discord, antes que as garantias expirem.
Armazenamento de Documentos
Faça upload e anexe recibos, faturas e manuais diretamente a cada registro de garantia para recuperação instantânea quando necessário.
Rastreamento do Ciclo de Vida de Reivindicações
Gerencie as solicitações de garantia de ponta a ponta com atualizações de status e visibilidade total em todo o processo de garantia.
Pesquisa Avançada e Filtragem
Encontre qualquer garantia instantaneamente por nome do produto, número de série, fornecedor ou tags personalizadas em todo o seu catálogo.
Acesso Multi-usuário
Compartilhe registros de garantia entre uma equipe ou residência com permissões baseadas em função e controles de gerenciamento de administrador.
Importação e Exportação de CSV
Migre registros de garantia existentes de planilhas via importação CSV e exporte seus dados a qualquer momento para portabilidade total.
Por que executar Warracker na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.