Warracker é um aplicativo de rastreamento de garantia de código aberto que centraliza todas as suas garantias de produtos, documentos de compra e históricos de sinistros em um único painel auto-hospedado. Em vez de procurar em conversas por e-mail, arquivos físicos ou planilhas, você obtém um banco de dados pesquisável com alertas de expiração, armazenamento de documentos e acesso multiusuário para equipes e residências.

Auto-hospedar o Warracker em seu próprio VPS significa que seus recibos de compra, digitalizações de faturas e números de série de produtos permanecem em uma infraestrutura que você controla. Com notificações proativas por e-mail e push via Apprise, você recebe avisos antecipados antes que as garantias expirem para que possa agir enquanto a cobertura ainda se aplica.