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Sistema autohospedado de gestão de garantias para o monitoramento de garantias de produtos, recibos e reivindicações em um só lugar.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Warracker

Warracker é um aplicativo de rastreamento de garantia de código aberto que centraliza todas as suas garantias de produtos, documentos de compra e históricos de sinistros em um único painel auto-hospedado. Em vez de procurar em conversas por e-mail, arquivos físicos ou planilhas, você obtém um banco de dados pesquisável com alertas de expiração, armazenamento de documentos e acesso multiusuário para equipes e residências.

Auto-hospedar o Warracker em seu próprio VPS significa que seus recibos de compra, digitalizações de faturas e números de série de produtos permanecem em uma infraestrutura que você controla. Com notificações proativas por e-mail e push via Apprise, você recebe avisos antecipados antes que as garantias expirem para que possa agir enquanto a cobertura ainda se aplica.

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O que você pode criar com {name}

Warracker: principais recursos

Alertas de Expiração de Garantia

Receba notificações por e-mail e push através de mais de 100 serviços, incluindo Telegram, Slack e Discord, antes que as garantias expirem.

Armazenamento de Documentos

Faça upload e anexe recibos, faturas e manuais diretamente a cada registro de garantia para recuperação instantânea quando necessário.

Rastreamento do Ciclo de Vida de Reivindicações

Gerencie as solicitações de garantia de ponta a ponta com atualizações de status e visibilidade total em todo o processo de garantia.

Pesquisa Avançada e Filtragem

Encontre qualquer garantia instantaneamente por nome do produto, número de série, fornecedor ou tags personalizadas em todo o seu catálogo.

Acesso Multi-usuário

Compartilhe registros de garantia entre uma equipe ou residência com permissões baseadas em função e controles de gerenciamento de administrador.

Importação e Exportação de CSV

Migre registros de garantia existentes de planilhas via importação CSV e exporte seus dados a qualquer momento para portabilidade total.

Por que executar Warracker na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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