Implante SmokePing com um clique.
Monitor de latência de longa duração e perda de pacotes que visualiza o jitter da rede e a acessibilidade como gráficos RRD esfumaçados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SmokePing
SmokePing é um monitor de latência de longa duração que sonda alvos em intervalos regulares e renderiza os resultados como gráficos RRD esfumaçados, onde a faixa de cor ao redor da mediana visualiza o jitter e a perda de pacotes rapidamente. Desenvolvido por Tobias Oetiker (o autor de MRTG e RRDtool), tem sido a ferramenta de acessibilidade de rede de fato para ISPs, provedores de hospedagem e laboratórios domésticos por mais de vinte anos.
Hospedar o SmokePing em seu próprio VPS oferece um ponto de vista permanente para medir como um local fixo vê o resto da internet — útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar provedores de trânsito, monitorar a conformidade com SLAs para sites remotos e manter um registro de longo prazo da acessibilidade de seus serviços. A implantação vem com volumes persistentes tanto para a configuração quanto para o banco de dados RRD histórico.
SmokePing: principais recursos
Gráficos RRD esfumaçados
Plotar a latência mediana com uma faixa colorida que mostra a variação e a perda de pacotes em uma única imagem, tornando jitter e brownouts imediatamente visíveis.
Múltiplos tipos de sonda
Misture sondas ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing e Curl em uma única instância para monitorar caminhos de rede e a acessibilidade de aplicações em conjunto.
Metas hierárquicas
Agrupe os alvos em seções com estrutura de árvore para que os painéis permaneçam legíveis quando você monitora muitos hosts em diferentes regiões, sites ou provedores.
Alertas de limite
Acionar alertas baseados em e-mail ou script quando um alvo ultrapassa limiares configuráveis de perda ou latência por um período sustentado.
Sondas mestre/escravas
Execute nós SmokePing adicionais como escravos em pontos de observação remotos e agregue seus resultados na interface mestre para monitoramento em vários locais.
Retenção de longo prazo
Bancos de dados RRD round-robin mantêm visualizações diárias, semanais, mensais e anuais com uso de disco constante, ideal para identificar degradações de longo prazo.
Por que executar SmokePing na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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