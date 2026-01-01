SmokePing é um monitor de latência de longa duração que sonda alvos em intervalos regulares e renderiza os resultados como gráficos RRD esfumaçados, onde a faixa de cor ao redor da mediana visualiza o jitter e a perda de pacotes rapidamente. Desenvolvido por Tobias Oetiker (o autor de MRTG e RRDtool), tem sido a ferramenta de acessibilidade de rede de fato para ISPs, provedores de hospedagem e laboratórios domésticos por mais de vinte anos.

Hospedar o SmokePing em seu próprio VPS oferece um ponto de vista permanente para medir como um local fixo vê o resto da internet — útil para diagnosticar problemas de ISP, comparar provedores de trânsito, monitorar a conformidade com SLAs para sites remotos e manter um registro de longo prazo da acessibilidade de seus serviços. A implantação vem com volumes persistentes tanto para a configuração quanto para o banco de dados RRD histórico.