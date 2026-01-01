O Xibo CMS é uma plataforma de sinalização digital madura e totalmente de código aberto, usada para projetar layouts, organizar bibliotecas de mídia e agendar conteúdo em frotas de telas — desde uma única tela de lobby até milhares de terminais em todo o país. O CMS gerencia usuários, permissões, campanhas, segmentação por horário e relatórios de prova de reprodução, enquanto os Xibo Players leves rodando em Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows renderizam o conteúdo na tela.

Hospedar o Xibo CMS em seu VPS mantém agendamentos, análises de público e ativos de mídia sob seu controle, sem taxas SaaS por tela. Este modelo entrega o CMS com MySQL, o retransmissor de mensagens XMR para controle de player em tempo real, Memcached para cache e QuickChart para gráficos incorporados — tudo conectado e exposto através do proxy reverso Traefik pré-instalado com HTTPS automático.