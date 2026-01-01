Implante o Xibo CMS com um clique.
CMS de código aberto para sinalização digital para agendamento de layouts e mídias em redes de telas a partir de um servidor central.
Escolha um plano VPS para Xibo CMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Xibo CMS
O Xibo CMS é uma plataforma de sinalização digital madura e totalmente de código aberto, usada para projetar layouts, organizar bibliotecas de mídia e agendar conteúdo em frotas de telas — desde uma única tela de lobby até milhares de terminais em todo o país. O CMS gerencia usuários, permissões, campanhas, segmentação por horário e relatórios de prova de reprodução, enquanto os Xibo Players leves rodando em Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows renderizam o conteúdo na tela.
Hospedar o Xibo CMS em seu VPS mantém agendamentos, análises de público e ativos de mídia sob seu controle, sem taxas SaaS por tela. Este modelo entrega o CMS com MySQL, o retransmissor de mensagens XMR para controle de player em tempo real, Memcached para cache e QuickChart para gráficos incorporados — tudo conectado e exposto através do proxy reverso Traefik pré-instalado com HTTPS automático.
Xibo CMS: principais recursos
Designer de Layout
Crie layouts multizona misturando imagens, vídeos, páginas web, RSS, tickers e widgets usando um editor visual de arrastar e soltar no navegador.
Agendamento e segmentação por horário
Agende campanhas por período, hora do dia, dia da semana, recorrência ou prioridade — incluindo reprodução com reconhecimento geográfico e acionada por evento.
Mostrar gerenciamento de grupo
Controle de jogador em tempo real
O retransmissor de mensagens XMR incluído envia alterações de layout, solicitações de captura de tela e comandos para os jogadores conectados no momento em que você publica.
Relatórios de comprovação de reprodução
Captura de estatísticas de reprodução por tela para conformidade e reconciliação de anúncios, com relatórios exportáveis como CSV ou renderizados como gráficos.
Jogadores multiplataforma
Emparelhe o CMS com Xibo Players gratuitos ou licenciados no Android, webOS, Tizen, Linux e Windows para operar praticamente qualquer hardware de sinalização digital.
Por que executar Xibo CMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.