Implante o eKuiper com instalação em um clique.
Mecanismo SQL e de regras leve para análise de fluxo em tempo real em dados de IoT na borda.
Escolha um plano VPS para eKuiper
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com eKuiper
LF Edge eKuiper é um projeto da Linux Foundation Edge que oferece processamento de fluxo em tempo real e análises baseadas em regras para dispositivos de borda com recursos limitados. Com uma pegada minúscula de aproximadamente 10MB, ele ingere dados de brokers MQTT, endpoints HTTP, Kafka, fontes de arquivos e dezenas de outros protocolos, e os transforma em tempo real usando a sintaxe SQL familiar ou um editor de regras visual de arrastar e soltar.
Hospedar o eKuiper em seu próprio VPS coloca todo o pipeline de análise de IoT sob seu controle — dados de sensores, regras de negócios e inferência de machine learning permanecem na infraestrutura que você possui, sem taxas de nuvem por mensagem e sem dependência upstream. Este modelo agrupa o motor eKuiper com a interface de usuário (UI) oficial baseada na web para autoria visual de fluxos e regras.
eKuiper: principais recursos
Processamento de streams SQL
Filtrar, agregar, unir e transformar fluxos de IoT em tempo real usando a sintaxe ANSI SQL em vez de escrever código Go ou Java personalizado.
Gerenciador visual de regras
O console web integrado permite que você crie fluxos, regras e pipelines de dados através de um editor de gráficos de arrastar e soltar, sem precisar tocar nos arquivos de configuração.
MQTT e Kafka nativo
Conectores de primeira classe para MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis e InfluxDB tornam a conexão de sensores industriais e agentes de mensagens simples.
Inferência de ML na borda
Incorpore modelos TensorFlow Lite e ONNX diretamente em consultas SQL para executar detecção de anomalias e classificação em dados de sensores em tempo real.
Pequena pegada de borda
O motor funciona com aproximadamente 10MB de memória, então ele é implantado confortavelmente em planos de VPS leves junto com outras aplicações.
Extensibilidade de plugins
Estenda o eKuiper com plugins Go, Python ou portáteis personalizados para adicionar fontes proprietárias, coletores e funções SQL adaptadas à sua carga de trabalho.
Por que executar eKuiper na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Activepieces
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicativos