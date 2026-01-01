LF Edge eKuiper é um projeto da Linux Foundation Edge que oferece processamento de fluxo em tempo real e análises baseadas em regras para dispositivos de borda com recursos limitados. Com uma pegada minúscula de aproximadamente 10MB, ele ingere dados de brokers MQTT, endpoints HTTP, Kafka, fontes de arquivos e dezenas de outros protocolos, e os transforma em tempo real usando a sintaxe SQL familiar ou um editor de regras visual de arrastar e soltar.

Hospedar o eKuiper em seu próprio VPS coloca todo o pipeline de análise de IoT sob seu controle — dados de sensores, regras de negócios e inferência de machine learning permanecem na infraestrutura que você possui, sem taxas de nuvem por mensagem e sem dependência upstream. Este modelo agrupa o motor eKuiper com a interface de usuário (UI) oficial baseada na web para autoria visual de fluxos e regras.