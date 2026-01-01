GoCD é um servidor de entrega contínua desenvolvido pela ThoughtWorks que vai além do CI básico para modelar todo o pipeline de entrega de software. Sua principal força é a capacidade de definir pipelines complexos com dependências fan-in e fan-out, permitindo que as equipes representem exatamente como o código se move do commit para a produção em várias etapas, ambientes e trilhas paralelas.

A visualização do Mapa de Fluxo de Valor oferece às equipes uma visualização em tempo real de cada build e implantação em todo o pipeline, facilitando a identificação de gargalos e a compreensão do estado de qualquer lançamento. O GoCD funciona por meio de uma arquitetura leve de servidor e agente, portanto, a capacidade de build aumenta simplesmente adicionando mais agentes. A auto-hospedagem garante que suas configurações de pipeline, artefatos e histórico de implantação permaneçam totalmente sob seu controle.