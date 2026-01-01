Implante GoCD com instalação em um clique.
Servidor de entrega contínua de código aberto com modelagem de pipeline poderosa, mapeamento de fluxo de valor e gerenciamento de dependências para fluxos de trabalho de lançamento complexos.
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O que você pode criar com GoCD
GoCD é um servidor de entrega contínua desenvolvido pela ThoughtWorks que vai além do CI básico para modelar todo o pipeline de entrega de software. Sua principal força é a capacidade de definir pipelines complexos com dependências fan-in e fan-out, permitindo que as equipes representem exatamente como o código se move do commit para a produção em várias etapas, ambientes e trilhas paralelas.
A visualização do Mapa de Fluxo de Valor oferece às equipes uma visualização em tempo real de cada build e implantação em todo o pipeline, facilitando a identificação de gargalos e a compreensão do estado de qualquer lançamento. O GoCD funciona por meio de uma arquitetura leve de servidor e agente, portanto, a capacidade de build aumenta simplesmente adicionando mais agentes. A auto-hospedagem garante que suas configurações de pipeline, artefatos e histórico de implantação permaneçam totalmente sob seu controle.
GoCD: principais recursos
Mapeamento do Fluxo de Valor
Visualize cada build e implantação em todo o pipeline em tempo real, tornando gargalos e o status de lançamento imediatamente visíveis.
Modelagem de pipeline
Modele dependências complexas de fan-in e fan-out entre pipelines para representar com precisão como o código flui do commit à produção.
Execução paralela
Execute múltiplos estágios e tarefas em paralelo dentro de um pipeline para reduzir os tempos de compilação e maximizar a utilização da infraestrutura.
Escalonamento baseado em agente
Adicione agentes de build para escalar a capacidade horizontalmente — cada agente pega os trabalhos do servidor e os executa de forma independente.
Pipeline como código
Armazene as configurações do pipeline no seu repositório git e faça com que o GoCD sincronize e aplique as alterações automaticamente a cada push.
Por que executar GoCD na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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