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Simples, rápido e seguro CMS de arquivo plano para blogs pessoais e sites pequenos, sem necessidade de banco de dados.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Bludit

Bludit é um sistema de gerenciamento de conteúdo flat-file de código aberto que armazena cada post, página e configuração como arquivos Markdown e JSON no disco. Como não precisa de MySQL, PostgreSQL ou qualquer outro banco de dados, toda a pilha é mais leve, mais rápida para fazer backup e mais fácil de migrar entre servidores do que os CMSs PHP tradicionais.

Auto-hospedar o Bludit em um servidor VPS dá aos blogueiros e pequenos proprietários de sites a propriedade total de seu conteúdo e temas, sem taxas de hospedagem de terceiros e sem bloqueio de plataforma. Posts podem ser editados de um painel de administração baseado em navegador ou diretamente no sistema de arquivos, e o projeto vem com um gerenciador de imagens integrado, sistema de plugins e temas modernos prontos para personalizar.

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O que você pode criar com {name}

Bludit: principais recursos

Não é necessário banco de dados

Armazena todo o conteúdo em arquivos Markdown e JSON planos para que a implantação, backup e controle de versão sejam tão simples quanto copiar uma pasta.

Publicação Markdown

Escreva posts e páginas em Markdown com um editor baseado em navegador que suporta rascunhos, publicação agendada e categorias.

Temas e plugins

Personalize o visual com temas modernos integrados e estenda a funcionalidade através de um sistema de plugins sem tocar no código principal.

Gerenciador de imagens integrado

Faça upload, organize e incorpore imagens de uma biblioteca de mídia integrada ao painel de administração sem serviços de armazenamento externos.

Funções multiusuário

Convide editores e autores com permissões distintas para que múltiplos colaboradores possam publicar sem compartilhar uma conta.

Por que executar Bludit na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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