Bludit é um sistema de gerenciamento de conteúdo flat-file de código aberto que armazena cada post, página e configuração como arquivos Markdown e JSON no disco. Como não precisa de MySQL, PostgreSQL ou qualquer outro banco de dados, toda a pilha é mais leve, mais rápida para fazer backup e mais fácil de migrar entre servidores do que os CMSs PHP tradicionais.

Auto-hospedar o Bludit em um servidor VPS dá aos blogueiros e pequenos proprietários de sites a propriedade total de seu conteúdo e temas, sem taxas de hospedagem de terceiros e sem bloqueio de plataforma. Posts podem ser editados de um painel de administração baseado em navegador ou diretamente no sistema de arquivos, e o projeto vem com um gerenciador de imagens integrado, sistema de plugins e temas modernos prontos para personalizar.