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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com R2R

R2R é um framework de geração aumentada por recuperação de código aberto construído para implantação em produção desde o primeiro dia. Ele combina pesquisa híbrida semântica e por palavra-chave com fusão de classificação recíproca, construção automática de grafo de conhecimento, ingestão de documentos multimodais e uma API de recuperação agêntica que permite que grandes modelos de linguagem orquestrem a pesquisa como parte de seu ciclo de raciocínio.

Hospedar o R2R em seu próprio VPS mantém documentos, índices de vetores e histórico de conversas sob seu controle total, sem taxas por consulta e sem acesso de terceiros à sua base de conhecimento. Esta implantação combina a API R2R com o painel oficial e um armazenamento PostgreSQL mais pgvector, oferecendo uma pilha RAG completa que você pode estender com qualquer provedor de LLM.

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O que você pode criar com {name}

R2R: principais recursos

Busca híbrida

Combine similaridade vetorial e pesquisa de palavras-chave em texto completo com fusão de classificação recíproca para apresentar o contexto mais relevante para cada consulta.

Grafos de conhecimento

A extração automática de entidades e relacionamentos constrói um índice de grafo juntamente com vetores, possibilitando um raciocínio entre documentos que a recuperação plana não consegue igualar.

Ingestão multimodal

Analise PDFs, documentos Word, planilhas, imagens e áudio em um índice unificado sem escrever código de ingestão personalizado para cada formato.

Agentic RAG

Agentes de raciocínio recuperam, criticam e refinam respostas iterativamente — produzindo respostas de maior qualidade do que pipelines RAG de disparo único.

LLMs multiprovedor

Conecte OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama e mais de 20 outros provedores de LLM através de uma única configuração — sem necessidade de reindexação.

REST API e SDKs

Uma API REST completa, além de SDKs oficiais para Python e JavaScript, permite incorporar a recuperação R2R em aplicações personalizadas e pipelines automatizados.

Por que executar R2R na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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