R2R é um framework de geração aumentada por recuperação de código aberto construído para implantação em produção desde o primeiro dia. Ele combina pesquisa híbrida semântica e por palavra-chave com fusão de classificação recíproca, construção automática de grafo de conhecimento, ingestão de documentos multimodais e uma API de recuperação agêntica que permite que grandes modelos de linguagem orquestrem a pesquisa como parte de seu ciclo de raciocínio.

Hospedar o R2R em seu próprio VPS mantém documentos, índices de vetores e histórico de conversas sob seu controle total, sem taxas por consulta e sem acesso de terceiros à sua base de conhecimento. Esta implantação combina a API R2R com o painel oficial e um armazenamento PostgreSQL mais pgvector, oferecendo uma pilha RAG completa que você pode estender com qualquer provedor de LLM.