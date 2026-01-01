Implante R2R com instalação em um clique.
Framework RAG pronto para produção com busca híbrida, grafos de conhecimento e uma API de recuperação agêntica para aplicações de IA.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com R2R
R2R é um framework de geração aumentada por recuperação de código aberto construído para implantação em produção desde o primeiro dia. Ele combina pesquisa híbrida semântica e por palavra-chave com fusão de classificação recíproca, construção automática de grafo de conhecimento, ingestão de documentos multimodais e uma API de recuperação agêntica que permite que grandes modelos de linguagem orquestrem a pesquisa como parte de seu ciclo de raciocínio.
Hospedar o R2R em seu próprio VPS mantém documentos, índices de vetores e histórico de conversas sob seu controle total, sem taxas por consulta e sem acesso de terceiros à sua base de conhecimento. Esta implantação combina a API R2R com o painel oficial e um armazenamento PostgreSQL mais pgvector, oferecendo uma pilha RAG completa que você pode estender com qualquer provedor de LLM.
R2R: principais recursos
Busca híbrida
Combine similaridade vetorial e pesquisa de palavras-chave em texto completo com fusão de classificação recíproca para apresentar o contexto mais relevante para cada consulta.
Grafos de conhecimento
A extração automática de entidades e relacionamentos constrói um índice de grafo juntamente com vetores, possibilitando um raciocínio entre documentos que a recuperação plana não consegue igualar.
Ingestão multimodal
Analise PDFs, documentos Word, planilhas, imagens e áudio em um índice unificado sem escrever código de ingestão personalizado para cada formato.
Agentic RAG
Agentes de raciocínio recuperam, criticam e refinam respostas iterativamente — produzindo respostas de maior qualidade do que pipelines RAG de disparo único.
LLMs multiprovedor
Conecte OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama e mais de 20 outros provedores de LLM através de uma única configuração — sem necessidade de reindexação.
REST API e SDKs
Uma API REST completa, além de SDKs oficiais para Python e JavaScript, permite incorporar a recuperação R2R em aplicações personalizadas e pipelines automatizados.
Por que executar R2R na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.