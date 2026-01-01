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Plataforma de agregação de IA auto-hospedada, unificando OpenAI, Claude, Gemini e mais de 20 provedores, com gerenciamento multiusuário e cotas de uso.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Coai

Coai (Chat Nio) é uma plataforma de agregação de IA de código aberto que reúne OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e mais de 20 outros provedores de modelos de linguagem por trás de uma única interface hospedada. Ela vai além de uma simples interface de usuário de chat, adicionando níveis de assinatura, cotas de tokens por usuário, emissão de chaves de API e faturamento de uso — tornando-a prática para equipes que precisam oferecer acesso controlado a LLMs para múltiplos usuários sem expor as chaves dos provedores upstream.

Hospedar o Coai em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre quais modelos estão disponíveis, quanto cada nível de usuário pode consumir e como é o seu gasto total com API — sem pagar taxas por assento a um serviço de agregação gerenciado.

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O que você pode criar com {name}

Coai: principais recursos

Agregação multiprovedor

Conecte OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e mais de 20 provedores através de uma única plataforma e permita que os usuários alternem entre eles a partir de uma única interface.

Níveis de assinatura do usuário

Defina planos de assinatura gratuitos e pagos com cotas de token por nível, controlando o quanto cada grupo de usuários pode consumir em todos os provedores configurados.

Emissão de chave de API

Emita chaves de API aos seus usuários para que eles possam acessar modelos configurados programaticamente — sem nunca expor as credenciais do seu provedor upstream.

Acompanhamento de utilização e faturamento

Monitore o consumo de tokens por usuário e os custos estimados em tempo real, com limites configuráveis para evitar estouros de orçamento inesperados.

Marketplace de modelos

Usuários descobrem e selecionam entre todos os provedores configurados através de um seletor de modelo integrado, com suporte para chamada de função e geração de imagem, quando disponível.

Por que executar Coai na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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