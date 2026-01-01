Coai (Chat Nio) é uma plataforma de agregação de IA de código aberto que reúne OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen e mais de 20 outros provedores de modelos de linguagem por trás de uma única interface hospedada. Ela vai além de uma simples interface de usuário de chat, adicionando níveis de assinatura, cotas de tokens por usuário, emissão de chaves de API e faturamento de uso — tornando-a prática para equipes que precisam oferecer acesso controlado a LLMs para múltiplos usuários sem expor as chaves dos provedores upstream.

Hospedar o Coai em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre quais modelos estão disponíveis, quanto cada nível de usuário pode consumir e como é o seu gasto total com API — sem pagar taxas por assento a um serviço de agregação gerenciado.