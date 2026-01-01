Dawarich é uma alternativa auto-hospedada ao Google Timeline que coloca seu histórico de localização sob seu próprio controle. Importe dados de exportações da Linha do Tempo do Google Maps, OwnTracks, Strava, Immich, arquivos GPX e outras fontes para construir um registro rico e pesquisável de todos os lugares onde você esteve.

A plataforma visualiza seus movimentos como mapas interativos com mapas de calor, linhas de rota e sobreposições de névoa de guerra. Estatísticas integradas mostram países visitados, cidades exploradas e a distância total percorrida, enquanto ferramentas de viagem permitem que você anote jornadas com fotos e anotações. O compartilhamento de localização familiar com controles de privacidade individuais o torna adequado para uso doméstico. A auto-hospedagem mantém dados de localização sensíveis inteiramente em sua própria infraestrutura, longe do Google e de outros terceiros.