Implante Dawarich com instalação de um clique.
Alternativa auto-hospedada ao Google Timeline para rastrear e visualizar seu histórico de localização completo em um mapa interativo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dawarich
Dawarich é uma alternativa auto-hospedada ao Google Timeline que coloca seu histórico de localização sob seu próprio controle. Importe dados de exportações da Linha do Tempo do Google Maps, OwnTracks, Strava, Immich, arquivos GPX e outras fontes para construir um registro rico e pesquisável de todos os lugares onde você esteve.
A plataforma visualiza seus movimentos como mapas interativos com mapas de calor, linhas de rota e sobreposições de névoa de guerra. Estatísticas integradas mostram países visitados, cidades exploradas e a distância total percorrida, enquanto ferramentas de viagem permitem que você anote jornadas com fotos e anotações. O compartilhamento de localização familiar com controles de privacidade individuais o torna adequado para uso doméstico. A auto-hospedagem mantém dados de localização sensíveis inteiramente em sua própria infraestrutura, longe do Google e de outros terceiros.
Dawarich: principais recursos
Importação multifonte
Importe dados de localização da Linha do Tempo do Google Maps, OwnTracks, Strava, Immich, arquivos GPX e mais para construir um registro histórico completo.
Visualizações de mapa interativas
Explore seu histórico como mapas de calor, linhas de rota e sobreposições de névoa de guerra em um mapa totalmente interativo com camadas personalizáveis.
Estatísticas de viagens
Veja quantos países e cidades você visitou, o quão longe você viajou, e acompanhe quantos dias você passou em cada país.
Integração de fotos
Conecte Immich ou Photoprism para sobrepor fotos georreferenciadas no mapa e associar memórias a viagens e locais específicos.
Compartilhamento de localização familiar
Compartilhe sua localização com membros da família, mantendo os controles de privacidade individuais para que cada pessoa decida o que expõe.
Por que executar Dawarich na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.