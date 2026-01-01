Implante Karakeep com um clique.
Gerenciador de favoritos auto-hospedado com marcação com IA, pesquisa de texto completo e arquivamento de páginas para links, notas e PDFs.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Karakeep
O Karakeep é um gerenciador de favoritos auto-hospedado moderno, desenvolvido para um arquivamento abrangente de informações. Além de salvar URLs, ele captura notas, imagens, PDFs e o conteúdo completo de páginas, com extração automática de metadados. A marcação e o resumo baseados em IA — via OpenAI ou modelos Ollama locais — organizam sua coleção automaticamente, enquanto a pesquisa de texto completo, impulsionada pelo Meilisearch, torna a recuperação instantânea, mesmo com milhares de itens salvos.
Hospedar o Karakeep em seu próprio VPS mantém seu histórico de navegação e conteúdo salvo totalmente privados. Não há taxas por favorito, cotas de armazenamento ou acesso de terceiros aos seus dados. Extensões de navegador para Chrome e Firefox e aplicativos móveis para iOS e Android mantêm tudo sincronizado em todos os seus dispositivos.
Karakeep: principais recursos
Marcação com IA
Marque e resuma automaticamente os itens salvos usando OpenAI ou um modelo Ollama executado localmente — nenhuma organização manual é necessária.
Pesquisa de Texto Completo
Meilisearch indexa todo o conteúdo salvo, incluindo páginas arquivadas e PDFs, para que você possa encontrar qualquer coisa em sua coleção em milissegundos.
Arquivamento de Página e OCR
Preserve o conteúdo completo da página mesmo que as fontes originais desapareçam, e extraia texto pesquisável de imagens usando OCR integrado.
Sincronização de Navegador e Celular
Salve seus favoritos com um clique das extensões do Chrome ou Firefox, e acesse sua coleção completa de aplicativos iOS e Android com sincronização automática.
Importação de Feed RSS
Importe automaticamente conteúdo de feeds RSS para coleções organizadas, mantendo sua base de conhecimento atualizada sem salvar manualmente.
Por que executar Karakeep na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.