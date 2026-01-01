O Karakeep é um gerenciador de favoritos auto-hospedado moderno, desenvolvido para um arquivamento abrangente de informações. Além de salvar URLs, ele captura notas, imagens, PDFs e o conteúdo completo de páginas, com extração automática de metadados. A marcação e o resumo baseados em IA — via OpenAI ou modelos Ollama locais — organizam sua coleção automaticamente, enquanto a pesquisa de texto completo, impulsionada pelo Meilisearch, torna a recuperação instantânea, mesmo com milhares de itens salvos.

Hospedar o Karakeep em seu próprio VPS mantém seu histórico de navegação e conteúdo salvo totalmente privados. Não há taxas por favorito, cotas de armazenamento ou acesso de terceiros aos seus dados. Extensões de navegador para Chrome e Firefox e aplicativos móveis para iOS e Android mantêm tudo sincronizado em todos os seus dispositivos.