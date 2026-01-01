Joomla é um sistema de gerenciamento de conteúdo maduro e de código aberto, com mais de 100 milhões de downloads, que impulsiona desde blogs pessoais e portais comunitários até aplicações empresariais e sites governamentais. Seu gerenciamento avançado de usuários, suporte multilíngue integrado para mais de 75 idiomas e milhares de extensões o tornam uma das plataformas CMS mais flexíveis disponíveis.

Hospedar o Joomla por conta própria em seu próprio VPS oferece recursos dedicados, controle total da configuração de PHP e MySQL e nenhuma restrição de hospedagem compartilhada — para que seu site escale com seu público sem desempenho imprevisível ou taxas por visitante.