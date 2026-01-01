Implante o Joomla com um clique.
Poderoso CMS de código aberto para construir sites dinâmicos, portais e aplicações web com suporte multilíngue.
Escolha um plano VPS para Joomla
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Joomla
Joomla é um sistema de gerenciamento de conteúdo maduro e de código aberto, com mais de 100 milhões de downloads, que impulsiona desde blogs pessoais e portais comunitários até aplicações empresariais e sites governamentais. Seu gerenciamento avançado de usuários, suporte multilíngue integrado para mais de 75 idiomas e milhares de extensões o tornam uma das plataformas CMS mais flexíveis disponíveis.
Hospedar o Joomla por conta própria em seu próprio VPS oferece recursos dedicados, controle total da configuração de PHP e MySQL e nenhuma restrição de hospedagem compartilhada — para que seu site escale com seu público sem desempenho imprevisível ou taxas por visitante.
Joomla: principais recursos
Multilíngue Integrado
Gerencie conteúdo em mais de 75 idiomas nativamente — sem a necessidade de plugins de terceiros, tornando-o ideal para negócios e organizações internacionais.
Controle de Acesso Avançado
Defina permissões granulares com múltiplos grupos de usuários e níveis de acesso, permitindo que você controle exatamente quem pode criar, editar ou publicar conteúdo.
Milhares de Extensões
Estenda o Joomla com templates, componentes, módulos e plugins do Diretório de Extensões do Joomla para adicionar qualquer funcionalidade que seu site exige.
Ferramentas de SEO integradas
Gerar URLs amigáveis, meta descrições e sitemaps de forma nativa para melhorar o ranking nos mecanismos de busca sem plugins adicionais.
Versionamento de Conteúdo
Acompanhe cada alteração nos artigos e reverta para qualquer versão anterior, protegendo seu conteúdo de edições acidentais ou revisões indesejadas.
Por que executar Joomla na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.