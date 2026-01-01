Implante GeoServer com instalação em um clique.
Servidor geoespacial de código aberto que publica mapas e dados espaciais através de padrões OGC como WMS, WFS e WCS.
Escolha um plano VPS para GeoServer
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GeoServer
GeoServer é um servidor Java de código aberto que permite publicar, compartilhar e editar dados geoespaciais usando padrões OGC abertos. Ele lê fontes vetoriais e raster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF e dezenas de outros formatos, e os expõe através de endpoints de Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service e Web Processing Service que qualquer cliente GIS ou biblioteca de mapeamento web pode consumir.
Hospedar o GeoServer por conta própria em seu próprio VPS mantém conjuntos de dados proprietários, estilos de camada e regras de acesso dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas por camada e sem limites de upload. Um console de administração baseado em navegador permite adicionar armazenamentos, configurar camadas e ajustar o cache sem tocar em XML, enquanto o diretório de dados persistente sobrevive a reinicializações e atualizações de contêiner.
GeoServer: principais recursos
Suporte a padrões OGC
Serve endpoints WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS e OGC API para que qualquer cliente GIS ou de mapeamento web compatível com padrões possa se conectar sem adaptadores personalizados.
Muitas fontes de dados
Lê PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, e outros formatos vetoriais e raster de um único servidor.
Estilização de mapa personalizada
Estilize camadas com regras SLD ou CSS, visualize-as ao vivo no console de administração e reutilize os mesmos estilos em mapas e caches de blocos.
Cache de blocos integrado
O GeoWebCache integrado pré-renderiza e serve blocos de mapa, para que camadas WMS pesadas permaneçam rápidas sob carga sem um serviço de cache extra.
Console de administração do navegador
Configure espaços de trabalho, armazenamentos de dados, camadas e regras de acesso a partir de uma interface web sem editar XML ou reiniciar o servidor.
Acesso seguro de camada
Regras de segurança por camada e por serviço com autenticação baseada em função mantêm conjuntos de dados confidenciais restritos aos usuários e clientes certos.
Por que executar GeoServer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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