Implante Canarytokens com instalação de um clique.
Sistema de token honeypot de código aberto que alerta você silenciosamente quando alguém acessa seus dados, arquivos ou credenciais.
Escolha um plano VPS para Canarytokens
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Canarytokens
Canarytokens é um sistema honeypot de código aberto que permite criar armadilhas invisíveis em toda a sua infraestrutura. Gere tokens de rastreamento na forma de URLs, nomes DNS, documentos, endereços de e-mail, configurações WireGuard e muito mais — então incorpore-os em arquivos, sistemas ou configurações de rede sensíveis. No momento em que um invasor ou usuário não autorizado interage com um token, você recebe um alerta instantâneo com detalhes sobre o acesso.
Ao contrário da detecção de intrusão tradicional, Canarytokens não requer agentes, monitoramento de logs ou configuração complexa. A auto-hospedagem oferece controle total sobre seus dados de alerta e permite que você gere tokens ilimitados sem limites de assinatura.
Canarytokens: principais recursos
Alertas instantâneos de violação
Receba notificações imediatas no momento em que um token é acionado, dando a você um aviso prévio de acesso não autorizado ou exfiltração de dados.
Dezenas de tipos de token
Crie honeypots como URLs, entradas DNS, documentos Word, PDFs, chaves AWS, endereços de e-mail, configurações WireGuard e muito mais para cobrir todas as superfícies de ataque.
Detecção sem agente
Tokens funcionam sem instalar nenhum software em sistemas monitorados — basta colocar o token e aguardar o alerta.
Controle auto-hospedado
Execute seu próprio servidor Canarytokens para manter todos os dados de incidentes privados, gerar tokens ilimitados e personalizar os alertas de acordo com suas necessidades.
Rico histórico de incidentes
Cada token acionado captura endereços IP, agentes de usuário, registros de data e hora e dados de geolocalização para investigação forense.
Por que executar Canarytokens na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.