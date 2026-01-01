Canarytokens é um sistema honeypot de código aberto que permite criar armadilhas invisíveis em toda a sua infraestrutura. Gere tokens de rastreamento na forma de URLs, nomes DNS, documentos, endereços de e-mail, configurações WireGuard e muito mais — então incorpore-os em arquivos, sistemas ou configurações de rede sensíveis. No momento em que um invasor ou usuário não autorizado interage com um token, você recebe um alerta instantâneo com detalhes sobre o acesso.

Ao contrário da detecção de intrusão tradicional, Canarytokens não requer agentes, monitoramento de logs ou configuração complexa. A auto-hospedagem oferece controle total sobre seus dados de alerta e permite que você gere tokens ilimitados sem limites de assinatura.