Implante o SnappyMail com instalaĂ§ĂŁo em um clique.
Leve cliente de webmail auto-hospedado para acessar contas de e-mail IMAP de qualquer navegador, sem rastreamento ou anĂșncios.
Escolha um plano VPS para SnappyMail
Cada plano tem tudo o que vocĂȘ precisa e muito mais
O que vocĂȘ pode criar com SnappyMail
SnappyMail Ă© um cliente de webmail moderno e leve que permite acessar qualquer conta de e-mail IMAP atravĂ©s de uma interface de navegador limpa. Ă um fork mantido do RainLoop, reconstruĂdo para desempenho â o payload JavaScript Ă© aproximadamente 66% menor que o original, o que significa tempos de carregamento mais rĂĄpidos mesmo em conexĂ”es lentas. O SnappyMail suporta mĂșltiplas contas IMAP, criptografia PGP, filtros de e-mail Sieve, modo escuro e navegaĂ§ĂŁo completa por teclado.
Hospedar o SnappyMail em seu prĂłprio VPS coloca um cliente de e-mail privado baseado em navegador em sua prĂłpria infraestrutura, sem telemetria de terceiros, sem publicidade e sem a necessidade de uma conta de um serviĂ§o externo. Suas credenciais de e-mail sĂŁo armazenadas apenas em seu servidor e transmitidas apenas entre seu VPS e seu provedor de e-mail existente.
SnappyMail: principais recursos
MĂșltiplas Contas IMAP
Conecte e alterne entre qualquer nĂșmero de contas IMAP a partir de uma Ășnica sessĂŁo do SnappyMail, incluindo Gmail, Outlook, Fastmail ou servidores de e-mail auto-hospedados.
Criptografia PGP
Componha e leia mensagens criptografadas com PGP diretamente no navegador, sem instalar uma extensĂŁo de cliente de e-mail ou gerenciar chaves fora da interface.
Editor de Filtro Sieve
Escreva e gerencie regras de filtragem de e-mail Sieve do lado do servidor diretamente no SnappyMail, automatizando a organizaĂ§ĂŁo de pastas e o tratamento de mensagens sem regras do lado do cliente.
Sem Rastreamento ou AnĂșncios
SnappyMail nĂŁo contĂ©m anĂĄlises, nenhum botĂŁo de redes sociais e nenhum script de terceiros â o conteĂșdo do e-mail e os metadados permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura.
Modo Escuro e Temas
Modo escuro integrado e mĂșltiplas opĂ§Ă”es de tema permitem que os usuĂĄrios personalizem a interface sem extensĂ”es do navegador ou substituiĂ§Ă”es de CSS personalizadas.
Por que executar SnappyMail na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĂĄpida com uma configuraĂ§ĂŁo pronta. Sem instalaĂ§ĂŁo manual ou etapas complexas.
SeguranĂ§a garantida
Suas aplicaĂ§Ă”es protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĂ§ĂŁo contra DDoS e monitoramento contĂnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĂĄrios contĂȘineres Docker a partir de um Ășnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiĂĄvel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ă© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĂ©cnico foi rĂĄpida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĂ© o suporte humano quando vocĂȘ precisa. Ah, e o VPS Ă© simplesmente incrĂvel, sem instabilidades. ParabĂ©ns Ă equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! đ
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĂcio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĂĄveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĂłlida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ă minha instĂąncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado Ă Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger Ă© confiĂĄvel em todos os sentidos. Sempre rĂĄpido, estĂĄvel e funcionando sem interrupĂ§Ă”es. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa estĂĄ indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĂ§os que uso. NĂŁo Ă© tĂŁo caro quanto outras opĂ§Ă”es de VPS, e os planos tĂȘm preĂ§os realmente excelentes.