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Leve cliente de webmail auto-hospedado para acessar contas de e-mail IMAP de qualquer navegador, sem rastreamento ou anĂșncios.

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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em vĂĄrias partes do mundo
DomĂ­nio grĂĄtis por 1 ano
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Todos os planos sĂŁo pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĂ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĂȘ estĂĄ contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĂ© 12x

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O que vocĂȘ pode criar com SnappyMail

SnappyMail Ă© um cliente de webmail moderno e leve que permite acessar qualquer conta de e-mail IMAP atravĂ©s de uma interface de navegador limpa. Ă um fork mantido do RainLoop, reconstruĂ­do para desempenho â o payload JavaScript Ă© aproximadamente 66% menor que o original, o que significa tempos de carregamento mais rĂĄpidos mesmo em conexĂ”es lentas. O SnappyMail suporta mĂșltiplas contas IMAP, criptografia PGP, filtros de e-mail Sieve, modo escuro e navegaĂ§ĂŁo completa por teclado.

Hospedar o SnappyMail em seu prĂłprio VPS coloca um cliente de e-mail privado baseado em navegador em sua prĂłpria infraestrutura, sem telemetria de terceiros, sem publicidade e sem a necessidade de uma conta de um serviĂ§o externo. Suas credenciais de e-mail sĂŁo armazenadas apenas em seu servidor e transmitidas apenas entre seu VPS e seu provedor de e-mail existente.

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O que vocĂȘ pode criar com {name}

SnappyMail: principais recursos

MĂșltiplas Contas IMAP

Conecte e alterne entre qualquer nĂșmero de contas IMAP a partir de uma Ășnica sessĂŁo do SnappyMail, incluindo Gmail, Outlook, Fastmail ou servidores de e-mail auto-hospedados.

Criptografia PGP

Componha e leia mensagens criptografadas com PGP diretamente no navegador, sem instalar uma extensĂŁo de cliente de e-mail ou gerenciar chaves fora da interface.

Editor de Filtro Sieve

Escreva e gerencie regras de filtragem de e-mail Sieve do lado do servidor diretamente no SnappyMail, automatizando a organizaĂ§ĂŁo de pastas e o tratamento de mensagens sem regras do lado do cliente.

Sem Rastreamento ou AnĂșncios

SnappyMail nĂŁo contĂ©m anĂĄlises, nenhum botĂŁo de redes sociais e nenhum script de terceiros â o conteĂșdo do e-mail e os metadados permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura.

Modo Escuro e Temas

Modo escuro integrado e mĂșltiplas opĂ§Ă”es de tema permitem que os usuĂĄrios personalizem a interface sem extensĂ”es do navegador ou substituiĂ§Ă”es de CSS personalizadas.

Por que executar SnappyMail na Hostinger?

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Suas aplicaĂ§Ă”es protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĂ§ĂŁo contra DDoS e monitoramento contĂ­nuo.

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Hospedagem VPS Docker confiĂĄvel

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ă© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĂ©cnico foi rĂĄpida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĂ© o suporte humano quando vocĂȘ precisa. Ah, e o VPS Ă© simplesmente incrĂ­vel, sem instabilidades. ParabĂ©ns Ă  equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! đ

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĂ­cio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĂĄveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĂłlida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ă  minha instĂąncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado Ă  Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger Ă© confiĂĄvel em todos os sentidos. Sempre rĂĄpido, estĂĄvel e funcionando sem interrupĂ§Ă”es. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa estĂĄ indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĂ§os que uso. NĂŁo Ă© tĂŁo caro quanto outras opĂ§Ă”es de VPS, e os planos tĂȘm preĂ§os realmente excelentes.

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