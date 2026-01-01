SnappyMail Ă© um cliente de webmail moderno e leve que permite acessar qualquer conta de e-mail IMAP atravĂ©s de uma interface de navegador limpa. Ă um fork mantido do RainLoop, reconstruĂ­do para desempenho â o payload JavaScript Ă© aproximadamente 66% menor que o original, o que significa tempos de carregamento mais rĂĄpidos mesmo em conexĂ”es lentas. O SnappyMail suporta mĂșltiplas contas IMAP, criptografia PGP, filtros de e-mail Sieve, modo escuro e navegaĂ§ĂŁo completa por teclado.

Hospedar o SnappyMail em seu prĂłprio VPS coloca um cliente de e-mail privado baseado em navegador em sua prĂłpria infraestrutura, sem telemetria de terceiros, sem publicidade e sem a necessidade de uma conta de um serviĂ§o externo. Suas credenciais de e-mail sĂŁo armazenadas apenas em seu servidor e transmitidas apenas entre seu VPS e seu provedor de e-mail existente.