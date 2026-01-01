Implante o Quickwit com um clique.
Mecanismo de busca nativo da nuvem para observabilidade — uma alternativa de código aberto ao Datadog, Elasticsearch, Loki e Tempo.
Escolha um plano VPS para Quickwit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Quickwit
Quickwit é um mecanismo de busca distribuído de código aberto escrito em Rust e desenvolvido especificamente para gerenciamento de logs, rastreamento distribuído e cargas de trabalho de observabilidade em qualquer escala. Ele desacopla o processamento do armazenamento, indexando dados diretamente no armazenamento de objetos para que as equipes possam manter meses ou anos de telemetria online por uma fração do custo das pilhas de logs tradicionais.
Hospedar o Quickwit em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre sua pipeline de observabilidade, compatibilidade nativa com OpenTelemetry e Jaeger, e uma fonte de dados Grafana — sem preços por host, limites de retenção ou dependência de fornecedor (vendor lock-in) atrelada a plataformas de observabilidade SaaS.
Quickwit: principais recursos
OpenTelemetry nativo
Ingerir logs e rastreamentos diretamente via OTLP gRPC e HTTP, sem sidecars ou mapeamento de esquema, e depois consultá-los em segundos.
Compatível com Jaeger
A API Jaeger gRPC plug-and-play permite que a UI e os clientes Jaeger existentes consultem traces com suporte Quickwit sem nenhuma alteração na aplicação.
Pesquisa ultrarrápida
A indexação com tecnologia Tantivy oferece consultas de texto completo e estruturadas em terabytes de logs e spans com respostas de baixa latência.
Backend de armazenamento de objetos
Indexa dados diretamente para armazenamento compatível com S3 para que a retenção seja barata e elástica — mantenha meses de telemetria sem SSDs caros.
Fonte de dados Grafana
O plugin oficial do Grafana transforma o Quickwit em uma fonte de logs e traces de primeira classe, junto com os dashboards do Prometheus e Loki.
Ingestão sem esquema
Mapeamento dinâmico permite ingerir JSON semiestruturado sem definir um esquema antecipadamente, com esquemas rígidos opcionais quando você precisar deles.
Por que executar Quickwit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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