Quickwit é um mecanismo de busca distribuído de código aberto escrito em Rust e desenvolvido especificamente para gerenciamento de logs, rastreamento distribuído e cargas de trabalho de observabilidade em qualquer escala. Ele desacopla o processamento do armazenamento, indexando dados diretamente no armazenamento de objetos para que as equipes possam manter meses ou anos de telemetria online por uma fração do custo das pilhas de logs tradicionais.

Hospedar o Quickwit em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre sua pipeline de observabilidade, compatibilidade nativa com OpenTelemetry e Jaeger, e uma fonte de dados Grafana — sem preços por host, limites de retenção ou dependência de fornecedor (vendor lock-in) atrelada a plataformas de observabilidade SaaS.