Implante ClassicPress com instalação em um clique.
Fork do WordPress que mantém a experiência do editor clássico com estabilidade aprimorada e sem a complexidade do Gutenberg.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ClassicPress
ClassicPress é um fork do WordPress impulsionado pela comunidade que preserva o familiar editor clássico TinyMCE enquanto remove o editor de blocos Gutenberg e a sobrecarga de desempenho que ele introduz. Ele mantém compatibilidade com a maioria dos temas e plugins existentes do WordPress, tornando-o um caminho de migração direto para sites e desenvolvedores que preferem um comportamento de CMS previsível e estável em vez de mudanças constantes na interface.
Hospedar o ClassicPress por conta própria em seu VPS lhe dá controle total sobre a configuração PHP, otimização de banco de dados e tempo de atualização — eliminando as restrições da Hospedagem Gerenciada WordPress enquanto mantém o ecossistema WordPress que você já conhece.
ClassicPress: principais recursos
Editor Clássico Preservado
Mantém o editor TinyMCE que os usuários do WordPress conhecem, para que os criadores de conteúdo possam trabalhar produtivamente sem aprender uma nova interface baseada em blocos.
Compatibilidade de Plugins WordPress
Funciona com milhares de plugins e temas WordPress existentes, para que você migre sem reconstruir seu site ou substituir seu conjunto de ferramentas existente.
Ciclos de Atualização Estáveis
Foco no suporte de longo prazo significa que as atualizações são previsíveis e compatíveis com versões anteriores, reduzindo o risco de plugins quebrarem após uma atualização do núcleo.
Desempenho Melhorado
Remover a sobrecarga de JavaScript do Gutenberg resulta em carregamentos de página mais rápidos e menor uso de recursos do servidor em comparação com instalações modernas equivalentes do WordPress.
Controle Total de Personalização
Tipos de post personalizados, gerenciamento de funções e suporte a temas filhos oferecem aos desenvolvedores a mesma flexibilidade do WordPress com uma base mais estável por baixo.
Por que executar ClassicPress na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.