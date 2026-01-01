ClassicPress é um fork do WordPress impulsionado pela comunidade que preserva o familiar editor clássico TinyMCE enquanto remove o editor de blocos Gutenberg e a sobrecarga de desempenho que ele introduz. Ele mantém compatibilidade com a maioria dos temas e plugins existentes do WordPress, tornando-o um caminho de migração direto para sites e desenvolvedores que preferem um comportamento de CMS previsível e estável em vez de mudanças constantes na interface.

Hospedar o ClassicPress por conta própria em seu VPS lhe dá controle total sobre a configuração PHP, otimização de banco de dados e tempo de atualização — eliminando as restrições da Hospedagem Gerenciada WordPress enquanto mantém o ecossistema WordPress que você já conhece.