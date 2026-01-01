Implante CloudBeaver com instalação de um clique.
Ferramenta de gerenciamento de banco de dados baseada na web, desenvolvida pela equipe DBeaver, com suporte para PostgreSQL, MySQL, MongoDB e dezenas de outros.
Escolha um plano VPS para CloudBeaver
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CloudBeaver
CloudBeaver é uma aplicação de gerenciamento de banco de dados baseada na web, desenvolvida pela equipe por trás do popular cliente de desktop DBeaver. Ela traz administração de banco de dados de nível profissional para qualquer navegador, permitindo que as equipes consultem, visualizem e gerenciem múltiplos sistemas de banco de dados a partir de uma única interface, sem instalar software de desktop em cada máquina.
Hospedar o CloudBeaver em seu servidor VPS mantém as credenciais do banco de dados e os resultados das consultas dentro da sua própria rede. Você evita expor bancos de dados individuais à internet pública, enquanto dá à sua equipe acesso centralizado e controlado por função aos bancos de dados de que precisam — de qualquer dispositivo, de qualquer local.
CloudBeaver: principais recursos
Suporte a múltiplos bancos de dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server e muitos mais a partir de uma interface unificada.
Construtor visual de consultas
Crie consultas complexas com uma interface de arrastar e soltar, reduzindo erros e diminuindo a barreira para usuários menos experientes.
Controle de acesso baseado em função
Gerencie as permissões de usuário no nível de conexão para que os membros da equipe vejam apenas os bancos de dados aos quais estão autorizados a acessar.
Editor SQL avançado
Editor completo com destaque de sintaxe, autocompletar e histórico de consultas para um trabalho produtivo e diário com banco de dados.
Visualização de Dados
Exibir resultados de consulta como gráficos diretamente no navegador, sem exportar para uma ferramenta de BI separada.
Por que executar CloudBeaver na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.