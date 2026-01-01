CloudBeaver é uma aplicação de gerenciamento de banco de dados baseada na web, desenvolvida pela equipe por trás do popular cliente de desktop DBeaver. Ela traz administração de banco de dados de nível profissional para qualquer navegador, permitindo que as equipes consultem, visualizem e gerenciem múltiplos sistemas de banco de dados a partir de uma única interface, sem instalar software de desktop em cada máquina.

Hospedar o CloudBeaver em seu servidor VPS mantém as credenciais do banco de dados e os resultados das consultas dentro da sua própria rede. Você evita expor bancos de dados individuais à internet pública, enquanto dá à sua equipe acesso centralizado e controlado por função aos bancos de dados de que precisam — de qualquer dispositivo, de qualquer local.