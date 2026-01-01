O GPT-Researcher é um agente de IA autônomo de código aberto projetado para realizar pesquisas online abrangentes sobre qualquer tópico. Ele usa uma abordagem multiagente — um agente planejador divide a pergunta em subconsultas, agentes pesquisadores coletam informações de dezenas de fontes simultaneamente, e um agente escritor sintetiza os resultados em um relatório estruturado e citado. Essa abordagem paralela reduz drasticamente o tempo para produzir conteúdo de nível de pesquisa em comparação com a navegação manual ou prompts de LLM de consulta única.

Auto-hospedar o GPT-Researcher oferece controle total sobre quais provedores de LLM e APIs de pesquisa você conecta, quais dados são processados e como os relatórios são armazenados. Executá-lo em seu próprio VPS significa que tópicos de pesquisa sensíveis permanecem em sua infraestrutura, sem limites de uso de serviços hospedados por terceiros.