Implante GPT-Researcher com um clique.
Agente de pesquisa de IA autônomo que realiza pesquisa na deep web e gera relatórios detalhados e citados em minutos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GPT-Researcher
O GPT-Researcher é um agente de IA autônomo de código aberto projetado para realizar pesquisas online abrangentes sobre qualquer tópico. Ele usa uma abordagem multiagente — um agente planejador divide a pergunta em subconsultas, agentes pesquisadores coletam informações de dezenas de fontes simultaneamente, e um agente escritor sintetiza os resultados em um relatório estruturado e citado. Essa abordagem paralela reduz drasticamente o tempo para produzir conteúdo de nível de pesquisa em comparação com a navegação manual ou prompts de LLM de consulta única.
Auto-hospedar o GPT-Researcher oferece controle total sobre quais provedores de LLM e APIs de pesquisa você conecta, quais dados são processados e como os relatórios são armazenados. Executá-lo em seu próprio VPS significa que tópicos de pesquisa sensíveis permanecem em sua infraestrutura, sem limites de uso de serviços hospedados por terceiros.
GPT-Researcher: principais recursos
Pesquisa Multiagente
Agentes de subconsulta paralelos coletam dados de dezenas de fontes simultaneamente, produzindo relatórios completos mais rápido do que qualquer fluxo de pesquisa de thread único.
Relatórios citados
Cada relatório gerado inclui citações de fonte no texto e uma lista de referências, tornando as descobertas verificáveis e adequadas para uso profissional.
Múltiplos Tipos de Relatório
Gere relatórios de pesquisa, listas de recursos, esboços ou saídas formatadas personalizadas para corresponder ao resultado exato que seu fluxo de trabalho exige.
Suporte LLM Flexível
Conecte OpenAI, Anthropic, Ollama ou qualquer endpoint compatível com OpenAI para que você possa equilibrar custo, velocidade e capacidade do modelo por tarefa de pesquisa.
Integração de Pesquisa Web
Integra-se com Tavily, Google, Bing e outros provedores de busca para recuperar informações em tempo real e atualizadas, em vez de depender de dados de treinamento estáticos.
Por que executar GPT-Researcher na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.