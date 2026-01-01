Implante Misskey com instalação em um clique.
Plataforma de mídia social federada de código aberto conectando sua comunidade ao fediverso global via ActivityPub.
Escolha um plano VPS para Misskey
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Misskey
Misskey é uma plataforma de mídia social de código aberto e rica em recursos, construída para o fediverso. Usando o protocolo ActivityPub, sua instância Misskey se federa com Mastodon, Pleroma e milhares de outros servidores do fediverso, dando aos seus usuários acesso a um grafo social global enquanto mantém todos os dados em sua própria infraestrutura.
Ao contrário das grandes plataformas centralizadas, Misskey prioriza o controle da comunidade — você define as regras, políticas de moderação e quem pode participar. A auto-hospedagem em um servidor VPS significa nenhuma manipulação algorítmica, nenhuma coleta de dados e nenhum risco de a plataforma desaparecer ao seu redor.
Misskey: principais recursos
Federação ActivityPub
Sua instância se conecta a mais de 10.000 servidores do fediverso para que os usuários possam seguir e interagir com contas no Mastodon, Pleroma e outras plataformas sem sair da sua instância.
Reações de Emoji Personalizadas
Reaja a qualquer postagem com qualquer emoji — incluindo os personalizados que você envia — indo muito além das curtidas de botão único da maioria das plataformas.
Drive de Mídia integrado
Cada usuário recebe um drive de mídia pessoal para fazer upload, organizar e reutilizar arquivos e imagens em todas as publicações sem precisar fazer o upload novamente.
Sistema de Plugins e Temas
Estenda o Misskey com plugins com tecnologia AiScript e aplique temas personalizados para personalizar profundamente a interface para sua comunidade.
Visibilidade flexível da nota
Cada publicação pode ser configurada para público, linha do tempo inicial, somente para seguidores, ou mensagem direta — dando aos usuários controle granular sobre quem vê o quê.
Por que executar Misskey na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.