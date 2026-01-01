Misskey é uma plataforma de mídia social de código aberto e rica em recursos, construída para o fediverso. Usando o protocolo ActivityPub, sua instância Misskey se federa com Mastodon, Pleroma e milhares de outros servidores do fediverso, dando aos seus usuários acesso a um grafo social global enquanto mantém todos os dados em sua própria infraestrutura.

Ao contrário das grandes plataformas centralizadas, Misskey prioriza o controle da comunidade — você define as regras, políticas de moderação e quem pode participar. A auto-hospedagem em um servidor VPS significa nenhuma manipulação algorítmica, nenhuma coleta de dados e nenhum risco de a plataforma desaparecer ao seu redor.