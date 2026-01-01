Implante VueTorrent em instalação com um clique.
Interface Web Vue.js moderna para qBittorrent com um design polido e pronto para dispositivos móveis e recursos avançados de gerenciamento de torrents.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com VueTorrent
VueTorrent é um substituto de interface web de código aberto para qBittorrent, construído com Vue 3 e Vuetify por uma comunidade ativa de contribuidores. Ele substitui a interface padrão desatualizada do qBittorrent por um aplicativo de página única rápido e responsivo, projetado para parecer nativo tanto em navegadores de desktop quanto em dispositivos móveis, incluindo a instalação como um Progressive Web App.
Esta implantação empacota o VueTorrent com a imagem LinuxServer qBittorrent através de um mod Docker oficialmente suportado, de modo que um único contêiner entrega tanto o motor BitTorrent quanto a interface moderna. A auto-hospedagem em um VPS oferece seeding sempre ativo, largura de banda de servidor e compatibilidade total com a pilha de automação arr através da WebAPI padrão do qBittorrent.
VueTorrent: principais recursos
Vue 3 Interface Web
Interface de página única, construída em Vue 3 e Vuetify, substitui a UI padrão desatualizada do qBittorrent por navegação fluida e atualizações em tempo real.
Móvel e PWA Pronto
Layout responsivo funciona em celulares e tablets e pode ser instalado como um Progressive Web App para uma experiência nativa.
Temas claros e escuros
Temas claros e escuros integrados com colunas configuráveis no painel permitem que você personalize quais propriedades do torrent são visíveis à primeira vista.
Atalhos de teclado
Atalhos de teclado de primeira classe, incluindo multisseleção, foco na pesquisa e descarte de diálogo, aceleram o gerenciamento diário de torrents.
API Completa do qBittorrent
Usa a WebAPI padrão do qBittorrent, então Sonarr, Radarr, Lidarr e outras ferramentas arr funcionam sem nenhuma configuração extra.
Backend Agrupado
É fornecido como um mod Docker sobre o LinuxServer qBittorrent, assim, um único container oferece tanto o motor de torrent quanto a interface de usuário moderna.
Por que executar VueTorrent na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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