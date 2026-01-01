VueTorrent é um substituto de interface web de código aberto para qBittorrent, construído com Vue 3 e Vuetify por uma comunidade ativa de contribuidores. Ele substitui a interface padrão desatualizada do qBittorrent por um aplicativo de página única rápido e responsivo, projetado para parecer nativo tanto em navegadores de desktop quanto em dispositivos móveis, incluindo a instalação como um Progressive Web App.

Esta implantação empacota o VueTorrent com a imagem LinuxServer qBittorrent através de um mod Docker oficialmente suportado, de modo que um único contêiner entrega tanto o motor BitTorrent quanto a interface moderna. A auto-hospedagem em um VPS oferece seeding sempre ativo, largura de banda de servidor e compatibilidade total com a pilha de automação arr através da WebAPI padrão do qBittorrent.