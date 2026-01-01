Zen é um aplicativo minimalista de anotações auto-hospedado, construído como um único binário Go leve que usa apenas cerca de 20MB de memória. As notas são armazenadas como markdown no SQLite com pesquisa de texto completo BM25, organização baseada em tags, destaque de sintaxe de bloco de código e atalhos de teclado para navegação rápida.

Auto-hospedar o Zen em um VPS mantém todas as notas privadas em sua própria infraestrutura, sem taxas de sincronização na nuvem ou acesso de terceiros. O suporte PWA offline significa que as notas são acessíveis mesmo sem uma conexão com a internet, e a pegada mínima de recursos permite que o Zen seja executado confortavelmente junto com outros serviços em um pequeno VPS.