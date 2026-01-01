Implante Zen com instalação em um clique.
Aplicativo de anotações minimalista auto-hospedado com suporte a Markdown, pesquisa de texto completo BM25 e acesso PWA offline.
Escolha um plano VPS para Zen
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Zen
Zen é um aplicativo minimalista de anotações auto-hospedado, construído como um único binário Go leve que usa apenas cerca de 20MB de memória. As notas são armazenadas como markdown no SQLite com pesquisa de texto completo BM25, organização baseada em tags, destaque de sintaxe de bloco de código e atalhos de teclado para navegação rápida.
Auto-hospedar o Zen em um VPS mantém todas as notas privadas em sua própria infraestrutura, sem taxas de sincronização na nuvem ou acesso de terceiros. O suporte PWA offline significa que as notas são acessíveis mesmo sem uma conexão com a internet, e a pegada mínima de recursos permite que o Zen seja executado confortavelmente junto com outros serviços em um pequeno VPS.
Zen: principais recursos
Notas Markdown
Escreva notas em Markdown padrão com suporte a blocos de código, atalhos de formatação e um modo de visualização limpo.
Pesquisa de texto completo BM25
Encontre notas instantaneamente usando a pesquisa de texto completo classificada por BM25 que retorna os resultados mais relevantes primeiro.
Organização de etiquetas
Organize notas com tags para categorização flexível sem hierarquias de pastas rígidas.
Offline PWA
Instale o Zen como um Aplicativo Web Progressivo para acesso offline às suas notas sem uma conexão com a internet.
Consumo mínimo de recursos
Construído como um único binário Go usando ~20MB de RAM, o Zen funciona eficientemente mesmo no menor VPS junto com outros serviços.
Por que executar Zen na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Atlas CMMS
CMMS auto-hospedado para ordens de serviço, manutenção preventiva e rastreamento de ativos
BunkerM
Broker Mosquitto MQTT tudo em um com interface web, editor de ACL e monitoramento em tempo real