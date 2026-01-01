Implante Kroki com instalação de um clique.
API unificada de diagrama como código que converte descrições de texto em diagramas usando mais de 30 bibliotecas suportadas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kroki
Kroki é uma API HTTP unificada para gerar diagramas a partir de descrições textuais. Em vez de instalar e manter ferramentas separadas para cada formato de diagrama, o Kroki engloba mais de 30 bibliotecas de diagramas — incluindo PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr e Excalidraw — por trás de um único endpoint que retorna saída SVG, PNG ou PDF.
Hospedar o Kroki em seu VPS remove qualquer dependência de serviços de renderização públicos, mantém diagramas de arquitetura sensíveis dentro de sua rede e permite que você integre a geração de diagramas em pipelines de documentação, wikis e fluxos de trabalho de CI/CD sem limites de taxa ou dados saindo de sua infraestrutura.
Kroki: principais recursos
30+ bibliotecas de diagramas
Renderize PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN e muitos mais a partir de um único endpoint de API.
Múltiplos formatos de saída
Obtenha diagramas de volta como SVG, PNG, PDF ou Base64 — escolha o formato que se adapta à sua cadeia de ferramentas de documentação.
Integração de pipeline
Compatível diretamente com Asciidoctor, Confluence, GitLab e qualquer ferramenta que suporte a sintaxe de bloco de diagrama Kroki.
Sem chamadas externas
Toda a renderização acontece localmente no seu VPS — diagramas de arquitetura e sistema nunca saem da sua infraestrutura.
API HTTP Simples
Envie uma requisição POST com o código-fonte do diagrama ou incorpore uma URL GET — sem necessidade de SDK ou biblioteca cliente.
Por que executar Kroki na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.