Kroki é uma API HTTP unificada para gerar diagramas a partir de descrições textuais. Em vez de instalar e manter ferramentas separadas para cada formato de diagrama, o Kroki engloba mais de 30 bibliotecas de diagramas — incluindo PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr e Excalidraw — por trás de um único endpoint que retorna saída SVG, PNG ou PDF.

Hospedar o Kroki em seu VPS remove qualquer dependência de serviços de renderização públicos, mantém diagramas de arquitetura sensíveis dentro de sua rede e permite que você integre a geração de diagramas em pipelines de documentação, wikis e fluxos de trabalho de CI/CD sem limites de taxa ou dados saindo de sua infraestrutura.