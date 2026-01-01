Reactive Resume é um criador de currículos de código aberto que prioriza a privacidade e que dá a você total propriedade dos seus dados de carreira. Ao contrário das ferramentas de currículo SaaS que armazenam suas informações em servidores de terceiros, a auto-hospedagem em um VPS significa que seus dados nunca saem da sua infraestrutura. Crie currículos bem elaborados usando mais de 14 modelos projetados profissionalmente, visualize as alterações em tempo real e exporte PDFs com perfeição de pixel — tudo isso sem criar uma conta na plataforma de outra pessoa.

Esta implantação inclui tudo o que é necessário: PostgreSQL para dados do usuário, um renderizador Chrome headless para geração de PDF e um armazenamento de arquivos local compatível com S3. Assistência de escrita com IA opcional está disponível via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude se você fornecer uma chave de API.