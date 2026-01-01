Implante o Reactive Resume com instalação em um clique.
Criador de currículos gratuito e de código aberto que mantém seus dados de carreira em seu próprio servidor, e não em uma nuvem de terceiros.
Escolha um plano VPS para Reactive Resume
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Reactive Resume
Reactive Resume é um criador de currículos de código aberto que prioriza a privacidade e que dá a você total propriedade dos seus dados de carreira. Ao contrário das ferramentas de currículo SaaS que armazenam suas informações em servidores de terceiros, a auto-hospedagem em um VPS significa que seus dados nunca saem da sua infraestrutura. Crie currículos bem elaborados usando mais de 14 modelos projetados profissionalmente, visualize as alterações em tempo real e exporte PDFs com perfeição de pixel — tudo isso sem criar uma conta na plataforma de outra pessoa.
Esta implantação inclui tudo o que é necessário: PostgreSQL para dados do usuário, um renderizador Chrome headless para geração de PDF e um armazenamento de arquivos local compatível com S3. Assistência de escrita com IA opcional está disponível via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude se você fornecer uma chave de API.
Reactive Resume: principais recursos
14+ Modelos de Currículo
Escolha entre modelos com design profissional e personalize fontes, cores e layouts para combinar com seu estilo pessoal.
Exportação de PDF perfeita em pixels
Gere PDFs através de um renderizador headless Chrome integrado — nenhum serviço de terceiros ou plugin de navegador é necessário.
Links Públicos Compartilháveis
Compartilhe seu currículo por meio de uma URL exclusiva que sempre reflete suas edições mais recentes, sem reenviar arquivos.
Assistência de Escrita com IA
Melhore o conteúdo do currículo com sugestões de OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude usando sua própria chave de API.
Autenticação de dois fatores
Proteja contas com 2FA baseado em TOTP e suporte opcional a chaves de acesso para login sem senha.
Por que executar Reactive Resume na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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