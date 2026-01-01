Eclipse Hawkbit é uma estrutura de back-end independente de domínio para implementar atualizações de software em dispositivos de borda restritos, gateways e controladores conectados a redes baseadas em IP. Construído em Java e Spring, ele fornece a infraestrutura do lado do servidor que os operadores de frota precisam para agendar, direcionar e monitorar atualizações over-the-air em escala industrial.

Hospedar o Hawkbit em seu próprio VPS mantém os inventários de dispositivos, binários de artefatos e telemetria de implantação sob seu controle, sem taxas por dispositivo ou dependência de fornecedor. Ele expõe a API de Integração Direta de Dispositivos para dispositivos e uma API de Gerenciamento para orquestrar campanhas a partir de suas próprias ferramentas.