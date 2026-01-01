Implante o Eclipse Hawkbit com instalação em um clique.
Gerenciamento de atualizações de IoT de código aberto para distribuir firmware e software para frotas de dispositivos de borda conectados.
Escolha um plano VPS para Eclipse Hawkbit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit é uma estrutura de back-end independente de domínio para implementar atualizações de software em dispositivos de borda restritos, gateways e controladores conectados a redes baseadas em IP. Construído em Java e Spring, ele fornece a infraestrutura do lado do servidor que os operadores de frota precisam para agendar, direcionar e monitorar atualizações over-the-air em escala industrial.
Hospedar o Hawkbit em seu próprio VPS mantém os inventários de dispositivos, binários de artefatos e telemetria de implantação sob seu controle, sem taxas por dispositivo ou dependência de fornecedor. Ele expõe a API de Integração Direta de Dispositivos para dispositivos e uma API de Gerenciamento para orquestrar campanhas a partir de suas próprias ferramentas.
Eclipse Hawkbit: principais recursos
Lançamentos direcionados
Defina grupos de lançamento por atributos de dispositivo e o progresso das atualizações em ondas controladas com limites de sucesso e gatilhos de reversão automática.
Repositório de artefatos
Envie, gerencie versões e distribua imagens de firmware, pacotes de SO e pacotes de aplicativos de um armazenamento de artefatos integrado com verificação de checksum.
API Direta de Dispositivo
Dispositivos consultam a interface DDI REST para buscar atualizações atribuídas, relatar o progresso e confirmar os resultados da instalação sem código de transporte personalizado.
Pronto para multi-tenant
Isolar frotas de dispositivos, usuários e repositórios de software por locatário — útil para gerenciar implantações de clientes ou separar linhas de produtos.
Gerenciamento REST API
Gerencie implementações, metas, conjuntos de distribuição e módulos de software programaticamente para integrar com pipelines de CI/CD e ferramentas de operações existentes.
Barramento de eventos RabbitMQ
Transmitir alterações de estado de dispositivos e eventos de lançamento para o RabbitMQ para que sistemas a jusante possam reagir em tempo real sem consultar o banco de dados.
Por que executar Eclipse Hawkbit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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