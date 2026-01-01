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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Eclipse Hawkbit

Eclipse Hawkbit é uma estrutura de back-end independente de domínio para implementar atualizações de software em dispositivos de borda restritos, gateways e controladores conectados a redes baseadas em IP. Construído em Java e Spring, ele fornece a infraestrutura do lado do servidor que os operadores de frota precisam para agendar, direcionar e monitorar atualizações over-the-air em escala industrial.

Hospedar o Hawkbit em seu próprio VPS mantém os inventários de dispositivos, binários de artefatos e telemetria de implantação sob seu controle, sem taxas por dispositivo ou dependência de fornecedor. Ele expõe a API de Integração Direta de Dispositivos para dispositivos e uma API de Gerenciamento para orquestrar campanhas a partir de suas próprias ferramentas.

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O que você pode criar com {name}

Eclipse Hawkbit: principais recursos

Lançamentos direcionados

Defina grupos de lançamento por atributos de dispositivo e o progresso das atualizações em ondas controladas com limites de sucesso e gatilhos de reversão automática.

Repositório de artefatos

Envie, gerencie versões e distribua imagens de firmware, pacotes de SO e pacotes de aplicativos de um armazenamento de artefatos integrado com verificação de checksum.

API Direta de Dispositivo

Dispositivos consultam a interface DDI REST para buscar atualizações atribuídas, relatar o progresso e confirmar os resultados da instalação sem código de transporte personalizado.

Pronto para multi-tenant

Isolar frotas de dispositivos, usuários e repositórios de software por locatário — útil para gerenciar implantações de clientes ou separar linhas de produtos.

Gerenciamento REST API

Gerencie implementações, metas, conjuntos de distribuição e módulos de software programaticamente para integrar com pipelines de CI/CD e ferramentas de operações existentes.

Barramento de eventos RabbitMQ

Transmitir alterações de estado de dispositivos e eventos de lançamento para o RabbitMQ para que sistemas a jusante possam reagir em tempo real sem consultar o banco de dados.

Por que executar Eclipse Hawkbit na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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