Norish é um aplicativo moderno de gerenciamento de receitas, focado em famílias e situações de moradia compartilhada. Ele importa receitas diretamente de URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, vídeos do TikTok e capturas de tela — eliminando o trabalho manual de transcrição que outros gerenciadores de receitas exigem. A análise nutricional e a detecção de alergias com IA são executadas automaticamente em cada receita importada, e as alterações são sincronizadas em tempo real em todos os dispositivos da casa via Redis.

Ao contrário dos serviços de receitas em nuvem que monetizam seus dados e limitam a exportação, o Norish é totalmente auto-hospedado sob a licença AGPL-3.0, mantendo cada receita, lista de compras e plano de refeições em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por família ou níveis de assinatura.