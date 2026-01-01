Implante Norish com instalação em um clique.
Gerenciador de receitas de código aberto para residências com importação de mídias sociais, análise nutricional de IA e sincronização em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Norish
Norish é um aplicativo moderno de gerenciamento de receitas, focado em famílias e situações de moradia compartilhada. Ele importa receitas diretamente de URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, vídeos do TikTok e capturas de tela — eliminando o trabalho manual de transcrição que outros gerenciadores de receitas exigem. A análise nutricional e a detecção de alergias com IA são executadas automaticamente em cada receita importada, e as alterações são sincronizadas em tempo real em todos os dispositivos da casa via Redis.
Ao contrário dos serviços de receitas em nuvem que monetizam seus dados e limitam a exportação, o Norish é totalmente auto-hospedado sob a licença AGPL-3.0, mantendo cada receita, lista de compras e plano de refeições em uma infraestrutura que você controla, sem taxas por família ou níveis de assinatura.
Norish: principais recursos
Importação de receita de redes sociais
Importe receitas de qualquer URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ou vídeos do TikTok usando um navegador headless — nenhuma transcrição manual é necessária.
Análise nutricional com IA
Gerar automaticamente informações nutricionais e detectar alérgenos em receitas importadas para que os membros da família com necessidades dietéticas sempre tenham dados precisos.
Sincronização doméstica em tempo real
Alterações de receita, atualizações da lista de compras e edições do plano de refeições se propagam instantaneamente para todos os dispositivos da casa sem a necessidade de uma atualização manual.
Listas de compras compartilhadas
Crie listas de compras domésticas diretamente a partir de receitas e planos de refeição selecionados, com itens organizados para compras eficientes.
Planejador de refeições CalDAV
Sincronize seu calendário de plano de refeições com qualquer aplicativo compatível com CalDAV para que as refeições planejadas apareçam junto com compromissos e lembretes.
Por que executar Norish na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.