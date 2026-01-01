Headscale é uma alternativa auto-hospedada ao servidor de controle proprietário do Tailscale, dando a você total controle sobre sua rede mesh WireGuard privada. Onde o serviço hospedado do Tailscale gerencia a troca de chaves, atribuição de IP e decisões de roteamento, o Headscale faz o mesmo na infraestrutura que você controla — sem taxas mensais, sem limites de dispositivos vinculados a uma assinatura e sem dependência de um serviço de nuvem de terceiros.

Este modelo agrupa o Headscale com o Headscale UI, um painel baseado em navegador para gerenciar usuários, nós e chaves de pré-autenticação. Ambos são servidos sob o mesmo domínio HTTPS, com a interface web disponível no caminho /web . Qualquer cliente compatível com Tailscale pode se juntar à sua rede mesh imediatamente após apontar seu servidor de login para a URL de sua implantação.