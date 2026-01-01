Implante Headscale com instalação em um clique.
Implementação auto-hospedada de código aberto do servidor de controle Tailscale para redes mesh WireGuard privadas.
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O que você pode criar com Headscale
Headscale é uma alternativa auto-hospedada ao servidor de controle proprietário do Tailscale, dando a você total controle sobre sua rede mesh WireGuard privada. Onde o serviço hospedado do Tailscale gerencia a troca de chaves, atribuição de IP e decisões de roteamento, o Headscale faz o mesmo na infraestrutura que você controla — sem taxas mensais, sem limites de dispositivos vinculados a uma assinatura e sem dependência de um serviço de nuvem de terceiros.
Este modelo agrupa o Headscale com o Headscale UI, um painel baseado em navegador para gerenciar usuários, nós e chaves de pré-autenticação. Ambos são servidos sob o mesmo domínio HTTPS, com a interface web disponível no caminho
/web. Qualquer cliente compatível com Tailscale pode se juntar à sua rede mesh imediatamente após apontar seu servidor de login para a URL de sua implantação.
Headscale: principais recursos
Clientes compatíveis com Tailscale
Qualquer dispositivo executando o cliente oficial do Tailscale pode se conectar ao seu servidor Headscale sem modificações no lado do cliente.
UI de gerenciamento Web
Headscale UI fornece um painel de navegador para gerenciar usuários, nós e chaves de pré-autenticação sem usar a linha de comando.
Rede em malha completa
Nós conectados se comunicam diretamente entre si através dos limites de NAT usando criptografia WireGuard.
Suporte MagicDNS
Headscale atribui nomes de host a todos os nós registrados, permitindo acesso baseado em DNS sem configuração de IP estático.
Armazenamento com suporte SQLite
Todo o estado da rede é armazenado em um banco de dados SQLite leve, sem a necessidade de um serviço de banco de dados externo.
Gerenciamento de API e CLI
Gerencie usuários, nós e rotas através do CLI do Headscale ou da API HTTP para criação de scripts e automação.
Por que executar Headscale na Hostinger?
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