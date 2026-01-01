OpenRemote é uma plataforma IoT 100% de código aberto que permite ingerir dados de qualquer dispositivo, modelar ativos do mundo real, automatizar comportamentos com regras e enviar front-ends personalizados — tudo a partir de uma única pilha auto-hospedada. Ela suporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus e Zigbee pronto para uso, além de uma API de gerenciamento para integrações personalizadas.

Auto-hospedar o OpenRemote em seu VPS mantém a telemetria, a lógica de automação e os dados do usuário final na infraestrutura que você controla, sem taxas por dispositivo e sem dependência de fornecedor. Este modelo inclui o gerenciador, identidade Keycloak, PostgreSQL e uma borda HAProxy com certificados automáticos Let's Encrypt, para que a pilha esteja pronta para receber dispositivos via HTTPS e MQTT/TLS assim que inicializar.