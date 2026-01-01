Implante OpenRemote com instalação em um clique.
Plataforma IoT de código aberto para gerenciamento de ativos, automação predial, monitoramento de energia e orquestração de dispositivos conectados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenRemote
OpenRemote é uma plataforma IoT 100% de código aberto que permite ingerir dados de qualquer dispositivo, modelar ativos do mundo real, automatizar comportamentos com regras e enviar front-ends personalizados — tudo a partir de uma única pilha auto-hospedada. Ela suporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus e Zigbee pronto para uso, além de uma API de gerenciamento para integrações personalizadas.
Auto-hospedar o OpenRemote em seu VPS mantém a telemetria, a lógica de automação e os dados do usuário final na infraestrutura que você controla, sem taxas por dispositivo e sem dependência de fornecedor. Este modelo inclui o gerenciador, identidade Keycloak, PostgreSQL e uma borda HAProxy com certificados automáticos Let's Encrypt, para que a pilha esteja pronta para receber dispositivos via HTTPS e MQTT/TLS assim que inicializar.
OpenRemote: principais recursos
Agentes multiprotocolo
Conecte dispositivos via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee e muito mais sem escrever código de protocolo para cada integração.
Modelo de ativo e atributo
Modele coisas do mundo real — edifícios, veículos, medidores de energia — como ativos tipados com atributos, metadados e pontos de dados históricos.
Regras de quando-então e de fluxo
Automatize o comportamento usando um editor visual de 'quando-então', regras baseadas em fluxo, ou JavaScript e Groovy para cenários avançados.
Domínios multilocatários
Isole clientes ou sites em domínios (realms) separados com suporte Keycloak, com usuários, ativos e dashboards por domínio (realm).
Painéis de Insights
Crie painéis personalizados sobre dados de atributos em tempo real e históricos sem exportar para uma ferramenta de análise separada.
APIs MQTT e HTTP
Exponha um broker MQTT integrado na porta 8883 e APIs REST e WebSocket para que sistemas externos possam ler e escrever o estado dos ativos.
Por que executar OpenRemote na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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