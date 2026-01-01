Implante LinkStack com instalação em um clique.
Plataforma de link na bio auto-hospedada para criar landing pages personalizadas com links ilimitados e controle total de design.
Escolha um plano VPS para LinkStack
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LinkStack
LinkStack é uma plataforma de link na bio de código aberto que permite a criadores, empresas e organizações centralizar todos os seus links importantes em uma única landing page personalizável. Construído em PHP e Laravel, ele oferece links ilimitados, temas personalizados, ícones sociais, análises de cliques e suporte multiusuário já vem com — recursos que alternativas comerciais como o Linktree geralmente bloqueiam em planos pagos.
Hospedar o LinkStack por conta própria em seu próprio VPS mantém as análises de visitantes, dados de cliques e configuração da página inteiramente sob seu controle, sem taxas de assinatura por página, sem publicidade injetada em planos gratuitos e sem o risco de ter seu link na bio suspenso por uma plataforma de terceiros. Conecte um domínio personalizado através do Traefik e a página se torna uma parte totalmente personalizada da sua própria infraestrutura.
LinkStack: principais recursos
Links ilimitados
Adicione quantos links, seções e páginas precisar, sem limites mensais, limites de itens ou taxas por link de um provedor SaaS.
Temas personalizados
Escolha entre temas integrados ou personalize completamente as páginas com CSS personalizado, planos de fundo, formatos de botão e animações para combinar com sua marca.
Analytics integrado
Acompanhe as visualizações de página e a contagem de cliques por link dentro do painel de administração sem injetar pixels de rastreamento de terceiros nos navegadores dos seus visitantes.
Suporte multiusuário
Hospede páginas para equipes inteiras ou agências com contas de usuário separadas, acesso baseado em função e administração centralizada em uma única instância.
Ícones de redes sociais e personalizados
Adicione ícones para as principais redes sociais, além de ícones personalizados enviados, para que os links permaneçam visualmente consistentes e instantaneamente reconhecíveis.
Atualizador com um clique
Aplique novas versões diretamente do painel de administração com o atualizador integrado, mantendo sua instância atualizada sem reconstruir o contêiner.
Por que executar LinkStack na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.