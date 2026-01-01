Interface web moderna para executar playbooks do Ansible, planos do Terraform, scripts Bash e stacks do Pulumi.
Escolha um plano VPS para Semaphore
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Semaphore
O Semaphore é uma interface web moderna de código aberto para gerenciar e executar ferramentas de automação DevOps. Ela oferece um painel limpo para executar playbooks do Ansible, planos do Terraform, configurações do OpenTofu, scripts Bash e stacks do Pulumi sem exigir acesso à linha de comando. As equipes podem gerenciar inventários, credenciais e histórico de execução através do navegador, mantendo controle total sobre o código de sua infraestrutura.
Auto-hospedar o Semaphore em seu VPS centraliza toda a execução de automação com trilhas de auditoria, execuções agendadas e controles de acesso da equipe. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e uma conta de administrador criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que você configurar durante a implantação.
Semaphore: principais recursos
Executor de Ansible playbook
Execute playbooks Ansible de uma interface web com gerenciamento de inventário, injeção de variáveis e streaming de saída em tempo real.
Suporte a multi-ferramentas
Execute Terraform, OpenTofu, Pulumi e scripts Bash junto com Ansible a partir de uma única interface unificada.
Execução agendada
Agende execuções de automação com expressões cron e visualize o histórico de execução com logs detalhados e rastreamento de status.
Gerenciamento de credenciais
Armazene chaves SSH, credenciais de provedores de nuvem e senhas de cofre com segurança em armazenamento criptografado.
Colaboração em equipe
Gerencie o acesso da equipe com permissões em nível de projeto para que os membros possam executar tarefas autorizadas sem acesso direto ao servidor.
Integração Com GIT
Puxe playbooks e código de automação diretamente de repositórios Git com seleção de branch e tag por tarefa.
Por que executar Semaphore na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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