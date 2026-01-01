O Semaphore é uma interface web moderna de código aberto para gerenciar e executar ferramentas de automação DevOps. Ela oferece um painel limpo para executar playbooks do Ansible, planos do Terraform, configurações do OpenTofu, scripts Bash e stacks do Pulumi sem exigir acesso à linha de comando. As equipes podem gerenciar inventários, credenciais e histórico de execução através do navegador, mantendo controle total sobre o código de sua infraestrutura.

Auto-hospedar o Semaphore em seu VPS centraliza toda a execução de automação com trilhas de auditoria, execuções agendadas e controles de acesso da equipe. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e uma conta de administrador criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que você configurar durante a implantação.