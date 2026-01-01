Papermerge é um sistema de gerenciamento de documentos de código aberto projetado para transformar documentos físicos em um arquivo digital pesquisável e organizado. Faça upload de PDFs ou imagens digitalizadas e o Papermerge extrai automaticamente o texto via OCR, tornando cada fatura, contrato e recibo instantaneamente encontrável pelo conteúdo. A organização baseada em tags, hierarquias de pastas e campos de metadados personalizados oferecem controle granular sobre como os documentos são estruturados e recuperados. O suporte multiusuário com permissões baseadas em função o torna adequado tanto para pequenos negócios quanto para escritórios profissionais.

Hospedar o Papermerge em seu próprio VPS significa que registros financeiros sensíveis, documentos legais e arquivos pessoais nunca saem da sua infraestrutura. Você evita taxas mensais de armazenamento em nuvem enquanto ganha capacidade ilimitada de documentos, a capacidade de aplicar políticas de retenção personalizadas e a flexibilidade de integrar-se a fluxos de trabalho existentes através da API REST do Papermerge.