Implante Papermerge com instalação em um clique.
Sistema de gerenciamento de documentos de código aberto com OCR automático, pesquisa de texto completo e organização baseada em tags para toda a sua papelada digitalizada.
Escolha um plano VPS para Papermerge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Papermerge
Papermerge é um sistema de gerenciamento de documentos de código aberto projetado para transformar documentos físicos em um arquivo digital pesquisável e organizado. Faça upload de PDFs ou imagens digitalizadas e o Papermerge extrai automaticamente o texto via OCR, tornando cada fatura, contrato e recibo instantaneamente encontrável pelo conteúdo. A organização baseada em tags, hierarquias de pastas e campos de metadados personalizados oferecem controle granular sobre como os documentos são estruturados e recuperados. O suporte multiusuário com permissões baseadas em função o torna adequado tanto para pequenos negócios quanto para escritórios profissionais.
Hospedar o Papermerge em seu próprio VPS significa que registros financeiros sensíveis, documentos legais e arquivos pessoais nunca saem da sua infraestrutura. Você evita taxas mensais de armazenamento em nuvem enquanto ganha capacidade ilimitada de documentos, a capacidade de aplicar políticas de retenção personalizadas e a flexibilidade de integrar-se a fluxos de trabalho existentes através da API REST do Papermerge.
Papermerge: principais recursos
Extração Automática de OCR
Papermerge extrai texto pesquisável de PDFs e imagens digitalizadas automaticamente no upload, transformando uma pilha de documentos digitalizados em um banco de dados consultável.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em todo o conteúdo e metadados de cada documento em seu arquivo, com filtros por data, tags e campos personalizados para uma recuperação precisa.
Organização de Etiquetas e Pastas
Combine hierarquias de pastas com tags flexíveis e campos de metadados personalizados para construir uma estrutura organizacional que corresponda à forma como seu negócio realmente funciona.
Permissões Multi-usuário
O controle de acesso baseado em função permite que as equipes compartilhem um único arquivo de documentos, mantendo arquivos confidenciais visíveis apenas para usuários autorizados.
Operações de Página de PDF
Mescle, divida e reordene páginas de PDF diretamente no Papermerge, eliminando a necessidade de um editor de PDF separado ao limpar documentos digitalizados.
Por que executar Papermerge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.