Fasten On-Prem é um gerenciador de prontuários eletrônicos (EMR) de código aberto e auto-hospedado que permite a indivíduos e famílias consolidar dados de saúde de médicos, hospitais, laboratórios e dispositivos conectados em um único arquivo privado. Construído no padrão de dados de saúde FHIR e escrito em Go, ele ingere registros através de entrada manual e uploads de FHIR Bundle exportados de portais de pacientes, e os renderiza em uma linha do tempo unificada juntamente com notas, condições, medicamentos, alergias e resultados de laboratório.

Auto-hospedar o Fasten em seu próprio VPS mantém dados de saúde pessoalmente identificáveis dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um provedor de prontuários de saúde SaaS — importante, dada a sensibilidade do histórico médico. O banco de dados SQLite criptografado, o tempo de execução Go de binário único e o registro por usuário significam que um pequeno VPS hospeda confortavelmente um prontuário pessoal ou familiar completo.