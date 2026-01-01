Implante Fasten Health com instalação em um clique.
Gerenciador de registros médicos eletrônicos pessoal e familiar auto-hospedado que consolida dados de saúde de provedores e dispositivos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Fasten Health
Fasten On-Prem é um gerenciador de prontuários eletrônicos (EMR) de código aberto e auto-hospedado que permite a indivíduos e famílias consolidar dados de saúde de médicos, hospitais, laboratórios e dispositivos conectados em um único arquivo privado. Construído no padrão de dados de saúde FHIR e escrito em Go, ele ingere registros através de entrada manual e uploads de FHIR Bundle exportados de portais de pacientes, e os renderiza em uma linha do tempo unificada juntamente com notas, condições, medicamentos, alergias e resultados de laboratório.
Auto-hospedar o Fasten em seu próprio VPS mantém dados de saúde pessoalmente identificáveis dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um provedor de prontuários de saúde SaaS — importante, dada a sensibilidade do histórico médico. O banco de dados SQLite criptografado, o tempo de execução Go de binário único e o registro por usuário significam que um pequeno VPS hospeda confortavelmente um prontuário pessoal ou familiar completo.
Fasten Health: principais recursos
Importação de FHIR Bundle
Faça upload de FHIR Bundles exportados de portais de pacientes ou outros sistemas de saúde para trazer o histórico médico existente para o arquivo.
Armazenamento nativo FHIR
Armazene registros em seu formato original de recurso FHIR para que consultas estruturadas, exportações e processamento posterior permaneçam independentes de fornecedor.
Entrada manual de registro
Adicionar resultados de exames, condições, medicamentos, imunizações e anotações manualmente para visitas, provedores ou registros preexistentes que são anteriores ao acesso FHIR.
Contas de família
Gerencie registros para parceiros, filhos ou familiares idosos a partir de uma única instância com contas de usuário separadas.
Banco de dados criptografado
O banco de dados SQLite é criptografado em repouso por padrão, protegendo registros de saúde sensíveis em disco contra acesso oportunista.
Anexos de documentos
Anexe documentos digitalizados, imagens e PDFs a atendimentos para que o histórico médico completo fique em um só lugar pesquisável.
Por que executar Fasten Health na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.