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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Fasten Health

Fasten On-Prem é um gerenciador de prontuários eletrônicos (EMR) de código aberto e auto-hospedado que permite a indivíduos e famílias consolidar dados de saúde de médicos, hospitais, laboratórios e dispositivos conectados em um único arquivo privado. Construído no padrão de dados de saúde FHIR e escrito em Go, ele ingere registros através de entrada manual e uploads de FHIR Bundle exportados de portais de pacientes, e os renderiza em uma linha do tempo unificada juntamente com notas, condições, medicamentos, alergias e resultados de laboratório.

Auto-hospedar o Fasten em seu próprio VPS mantém dados de saúde pessoalmente identificáveis dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um provedor de prontuários de saúde SaaS — importante, dada a sensibilidade do histórico médico. O banco de dados SQLite criptografado, o tempo de execução Go de binário único e o registro por usuário significam que um pequeno VPS hospeda confortavelmente um prontuário pessoal ou familiar completo.

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O que você pode criar com {name}

Fasten Health: principais recursos

Importação de FHIR Bundle

Faça upload de FHIR Bundles exportados de portais de pacientes ou outros sistemas de saúde para trazer o histórico médico existente para o arquivo.

Armazenamento nativo FHIR

Armazene registros em seu formato original de recurso FHIR para que consultas estruturadas, exportações e processamento posterior permaneçam independentes de fornecedor.

Entrada manual de registro

Adicionar resultados de exames, condições, medicamentos, imunizações e anotações manualmente para visitas, provedores ou registros preexistentes que são anteriores ao acesso FHIR.

Contas de família

Gerencie registros para parceiros, filhos ou familiares idosos a partir de uma única instância com contas de usuário separadas.

Banco de dados criptografado

O banco de dados SQLite é criptografado em repouso por padrão, protegendo registros de saúde sensíveis em disco contra acesso oportunista.

Anexos de documentos

Anexe documentos digitalizados, imagens e PDFs a atendimentos para que o histórico médico completo fique em um só lugar pesquisável.

Por que executar Fasten Health na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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