Implante Mopidy com um clique.
Servidor de música Python extensível que transmite de arquivos locais, Spotify, SoundCloud, TuneIn e muito mais através de uma interface de navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mopidy
Mopidy é um servidor de música extensível escrito em Python que conecta dezenas de fontes de áudio por trás de uma única fila de reprodução. Com extensões correspondentes instaladas, ele pode transmitir arquivos locais junto com Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts e rádio via internet, enquanto os expõe através das APIs MPD, HTTP e JSON-RPC para que qualquer cliente MPD ou frontend web possa gerenciar a mesma biblioteca.
Este modelo agrupa o Mopidy junto com o popular frontend web Iris, oferecendo a você uma interface baseada em navegador para navegar por bibliotecas, criar filas e gerenciar playlists de qualquer dispositivo. Hospedar o Mopidy em um VPS mantém suas fontes de música agregadas por trás de um único endpoint privado, sem taxas de assinatura por fonte além dos provedores upstream que você já usa.
Mopidy: principais recursos
Frontend web Iris
A extensão Iris integrada oferece uma interface de navegador aprimorada para navegar por fontes, enfileirar faixas e gerenciar playlists a partir do desktop ou de dispositivos móveis.
Reprodução de múltiplas fontes
Instale extensões para mesclar Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts e arquivos locais em uma fila unificada.
Suporte ao protocolo MPD
Comunica-se com o protocolo Music Player Daemon na porta 6600 para que qualquer cliente MPD como ncmpcpp, M.A.L.P. ou Cantata possa controlar a reprodução.
Extensões instaláveis via Pip
Adicione novas fontes no momento da implantação através da variável PIP_PACKAGES sem reconstruir a imagem ou editar arquivos de configuração.
JSON-RPC HTTP API
A API HTTP e WebSocket completa permite criar controladores personalizados, assistentes de voz ou gatilhos de automação residencial em torno do mesmo mecanismo.
Snapcast pronto
O pipeline de áudio padrão grava em um FIFO do Snapcast para que você possa sobrepor a reprodução sincronizada em várias salas sempre que precisar.
Por que executar Mopidy na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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