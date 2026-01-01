Mopidy é um servidor de música extensível escrito em Python que conecta dezenas de fontes de áudio por trás de uma única fila de reprodução. Com extensões correspondentes instaladas, ele pode transmitir arquivos locais junto com Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts e rádio via internet, enquanto os expõe através das APIs MPD, HTTP e JSON-RPC para que qualquer cliente MPD ou frontend web possa gerenciar a mesma biblioteca.

Este modelo agrupa o Mopidy junto com o popular frontend web Iris, oferecendo a você uma interface baseada em navegador para navegar por bibliotecas, criar filas e gerenciar playlists de qualquer dispositivo. Hospedar o Mopidy em um VPS mantém suas fontes de música agregadas por trás de um único endpoint privado, sem taxas de assinatura por fonte além dos provedores upstream que você já usa.