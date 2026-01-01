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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com SkySend

O SkySend é um serviço minimalista e auto-hospedável para compartilhar arquivos e notas com criptografia de ponta a ponta. Arquivos e notas são criptografados inteiramente no navegador usando AES-256-GCM antes mesmo de chegarem ao servidor, assim, o servidor armazena apenas blobs criptografados e nunca tem acesso à chave de descriptografia. Não há contas, telemetria ou análises.

Auto-hospedar o SkySend em seu próprio VPS mantém o conteúdo compartilhado sob seu controle total, enquanto preserva as garantias de privacidade da criptografia de conhecimento zero. Inspirado no Mozilla Send e no PrivateBin, ele usa primitivas de segurança modernas como derivação de chave HKDF-SHA256 e proteção por senha Argon2id para fornecer uma alternativa rápida e segura aos serviços comerciais de compartilhamento de arquivos.

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O que você pode criar com {name}

SkySend: principais recursos

Criptografia de conhecimento zero

A criptografia de streaming AES-256-GCM é realizada inteiramente no navegador, com a chave de descriptografia existindo apenas no fragmento da URL e nunca chegando ao servidor.

Não precisa de contas

Faça upload de arquivos ou compartilhe notas instantaneamente sem registro, telemetria ou rastreamento — links de compartilhamento funcionam para qualquer destinatário sem necessidade de cadastro.

Notas criptografadas

Compartilhe trechos de texto, senhas, código com destaque de sintaxe, Markdown ou chaves SSH com autodestruição opcional após a leitura e limites de visualização configuráveis.

Proteção para senhas

Proteção de senha Argon2id opcional com derivação de chave resistente a GPU e intensiva em memória para defender contra ataques de força bruta em conteúdo compartilhado.

Armazenamento compatível com S3

Suporte de backend opcional para Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner e Wasabi, com URLs pré-assinadas para downloads diretos aplicando expiração e limites.

Expiração configurável

Defina limites de download e prazos de validade por upload, com limpeza automática de entradas expiradas e um painel integrado para rastrear compartilhamentos ativos.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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