Implante SkySend com instalação em um clique.
Compartilhamento de arquivos e notas criptografado de ponta a ponta e auto-hospedável, com arquitetura de servidor de conhecimento zero.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SkySend
O SkySend é um serviço minimalista e auto-hospedável para compartilhar arquivos e notas com criptografia de ponta a ponta. Arquivos e notas são criptografados inteiramente no navegador usando AES-256-GCM antes mesmo de chegarem ao servidor, assim, o servidor armazena apenas blobs criptografados e nunca tem acesso à chave de descriptografia. Não há contas, telemetria ou análises.
Auto-hospedar o SkySend em seu próprio VPS mantém o conteúdo compartilhado sob seu controle total, enquanto preserva as garantias de privacidade da criptografia de conhecimento zero. Inspirado no Mozilla Send e no PrivateBin, ele usa primitivas de segurança modernas como derivação de chave HKDF-SHA256 e proteção por senha Argon2id para fornecer uma alternativa rápida e segura aos serviços comerciais de compartilhamento de arquivos.
SkySend: principais recursos
Criptografia de conhecimento zero
A criptografia de streaming AES-256-GCM é realizada inteiramente no navegador, com a chave de descriptografia existindo apenas no fragmento da URL e nunca chegando ao servidor.
Não precisa de contas
Faça upload de arquivos ou compartilhe notas instantaneamente sem registro, telemetria ou rastreamento — links de compartilhamento funcionam para qualquer destinatário sem necessidade de cadastro.
Notas criptografadas
Compartilhe trechos de texto, senhas, código com destaque de sintaxe, Markdown ou chaves SSH com autodestruição opcional após a leitura e limites de visualização configuráveis.
Proteção para senhas
Proteção de senha Argon2id opcional com derivação de chave resistente a GPU e intensiva em memória para defender contra ataques de força bruta em conteúdo compartilhado.
Armazenamento compatível com S3
Suporte de backend opcional para Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner e Wasabi, com URLs pré-assinadas para downloads diretos aplicando expiração e limites.
Expiração configurável
Defina limites de download e prazos de validade por upload, com limpeza automática de entradas expiradas e um painel integrado para rastrear compartilhamentos ativos.
Por que executar SkySend na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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