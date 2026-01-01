O SkySend é um serviço minimalista e auto-hospedável para compartilhar arquivos e notas com criptografia de ponta a ponta. Arquivos e notas são criptografados inteiramente no navegador usando AES-256-GCM antes mesmo de chegarem ao servidor, assim, o servidor armazena apenas blobs criptografados e nunca tem acesso à chave de descriptografia. Não há contas, telemetria ou análises.

Auto-hospedar o SkySend em seu próprio VPS mantém o conteúdo compartilhado sob seu controle total, enquanto preserva as garantias de privacidade da criptografia de conhecimento zero. Inspirado no Mozilla Send e no PrivateBin, ele usa primitivas de segurança modernas como derivação de chave HKDF-SHA256 e proteção por senha Argon2id para fornecer uma alternativa rápida e segura aos serviços comerciais de compartilhamento de arquivos.