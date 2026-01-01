Implante o FUXA com um clique.
Software SCADA/HMI de código aberto baseado na web para projetar visualizações de processos em tempo real e conectar a dispositivos industriais.
Escolha um plano VPS para FUXA
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FUXA
FUXA é uma plataforma SCADA/HMI/dashboard de código aberto construída inteiramente para a web. O editor de arrastar e soltar funciona no navegador, permitindo que engenheiros projetem mímicos de planta, dashboards e telas de operador sem instalar ferramentas proprietárias — e as mesmas telas são renderizadas em qualquer dispositivo com um navegador.
Hospedar o FUXA em seu próprio VPS mantém os dados de tags, arquivos de projeto e credenciais de dispositivos dentro da infraestrutura que você controla, o que é importante para ambientes OT onde SCADA hospedado na nuvem raramente é uma opção. O runtime Node.js vem com drivers nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT e Ethernet/IP, para que possa se comunicar com PLCs e dispositivos de campo existentes sem gateways extras.
FUXA: principais recursos
Editor Web
Projete telas SCADA, painéis e alarmes diretamente no navegador com um editor de arrastar e soltar — nenhuma ferramenta de engenharia exclusiva do Windows é necessária.
Protocolos industriais
Drivers nativos para Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT e Ethernet/IP conectam o FUXA a PLCs e dispositivos de campo prontos para uso.
Tags em tempo real
Vincule elementos na tela a tags de dispositivos em tempo real e observe os valores serem atualizados em tempo real com suporte de histórico integrado para tendências e relatórios.
Alarmes e eventos
Configure alarmes baseados em limite com fluxos de trabalho de reconhecimento e mantenha um histórico de eventos para auditorias e análise pós-incidente.
Gráficos baseados em SVG
Gráficos vetoriais escaláveis mantêm as mímicas nítidas em qualquer tamanho de tela, desde HMIs de operador até grandes painéis de visão geral na parede da sala de controle.
Lógica programável
Adicione lógica JavaScript personalizada para lidar com cálculos, transformações e comportamento condicional sem reconstruir o aplicativo.
Por que executar FUXA na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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