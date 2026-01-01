FUXA é uma plataforma SCADA/HMI/dashboard de código aberto construída inteiramente para a web. O editor de arrastar e soltar funciona no navegador, permitindo que engenheiros projetem mímicos de planta, dashboards e telas de operador sem instalar ferramentas proprietárias — e as mesmas telas são renderizadas em qualquer dispositivo com um navegador.

Hospedar o FUXA em seu próprio VPS mantém os dados de tags, arquivos de projeto e credenciais de dispositivos dentro da infraestrutura que você controla, o que é importante para ambientes OT onde SCADA hospedado na nuvem raramente é uma opção. O runtime Node.js vem com drivers nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT e Ethernet/IP, para que possa se comunicar com PLCs e dispositivos de campo existentes sem gateways extras.