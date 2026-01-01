Implante Whishper com um clique.
Suíte de transcrição de áudio e legendagem auto-hospedada que executa o Whisper, tradução e edição inteiramente no seu próprio servidor.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Whishper
Whishper é um pacote de transcrição e legendagem de código aberto que executa o OpenAI Whisper localmente para conversão de fala em texto de alta precisão sem enviar áudio para nenhum serviço de terceiros. Faça upload de arquivos de mídia, cole qualquer URL compatível com yt-dlp, e o Whishper lida com transcrição, tradução e edição de legendas em um só lugar — tudo através de uma interface web polida.
A auto-hospedagem do Whishper mantém gravações sensíveis — entrevistas, reuniões, palestras, chamadas de clientes — inteiramente na sua infraestrutura. O motor LibreTranslate incluído adiciona tradução automática offline em dezenas de idiomas, e o editor de legendas integrado permite ajustar o tempo, dividir segmentos e exportar para SRT, VTT, TXT ou JSON sem sair do navegador.
Whishper: principais recursos
Transcrição Whisper Local
Desenvolvido por FasterWhisper, transcreve áudio e vídeo no seu próprio hardware, sem chamadas de API externas ou taxas por minuto.
Ingestão de URL e arquivo
Arraste um arquivo diretamente ou cole qualquer URL compatível com yt-dlp — YouTube, podcasts, links diretos — e o Whishper o busca e transcreve.
Tradução offline
O mecanismo LibreTranslate integrado traduz transcrições para dezenas de idiomas sem enviar texto para uma API de tradução comercial.
Editor de legendas integrado
Edite o tempo, divida ou insira segmentos, e acompanhe os avisos de CPS ao vivo enquanto o player destaca a linha ativa conforme o áudio é reproduzido.
Múltiplos formatos de exportação
Baixe as transcrições finalizadas como SRT, VTT, TXT ou JSON, ou copie o texto bruto diretamente para a sua área de transferência.
Perfis de CPU e GPU
Funciona em instâncias de CPU padrão prontas para uso e suporta aceleração de GPU NVIDIA para transcrição significativamente mais rápida em hardware compatível.
Por que executar Whishper na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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