Whishper é um pacote de transcrição e legendagem de código aberto que executa o OpenAI Whisper localmente para conversão de fala em texto de alta precisão sem enviar áudio para nenhum serviço de terceiros. Faça upload de arquivos de mídia, cole qualquer URL compatível com yt-dlp, e o Whishper lida com transcrição, tradução e edição de legendas em um só lugar — tudo através de uma interface web polida.

A auto-hospedagem do Whishper mantém gravações sensíveis — entrevistas, reuniões, palestras, chamadas de clientes — inteiramente na sua infraestrutura. O motor LibreTranslate incluído adiciona tradução automática offline em dezenas de idiomas, e o editor de legendas integrado permite ajustar o tempo, dividir segmentos e exportar para SRT, VTT, TXT ou JSON sem sair do navegador.