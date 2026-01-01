TaskTrove é um aplicativo de gerenciamento de tarefas leve e auto-hospedado que armazena todos os dados como arquivos JSON simples — sem necessidade de banco de dados. Ele analisa a entrada em linguagem natural para datas e horários, suporta subtarefas ilimitadas e padrões de tarefas recorrentes, e organiza o trabalho em projetos com rótulos codificados por cores. Múltiplas visualizações — lista, quadro Kanban e calendário — permitem que você trabalhe com tarefas em qualquer layout que se adapte ao momento.

Ao contrário dos aplicativos de tarefas na nuvem que sincronizam dados através de servidores de terceiros, o TaskTrove executa inteiramente no seu próprio VPS sem rastreamento, sem análises de uso e sem dependências de API externas. Os dados das tarefas são armazenados como arquivos JSON legíveis que podem ter backup, ser transferidos ou inspecionados com qualquer editor de texto.