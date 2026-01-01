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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com TaskTrove

TaskTrove é um aplicativo de gerenciamento de tarefas leve e auto-hospedado que armazena todos os dados como arquivos JSON simples — sem necessidade de banco de dados. Ele analisa a entrada em linguagem natural para datas e horários, suporta subtarefas ilimitadas e padrões de tarefas recorrentes, e organiza o trabalho em projetos com rótulos codificados por cores. Múltiplas visualizações — lista, quadro Kanban e calendário — permitem que você trabalhe com tarefas em qualquer layout que se adapte ao momento.

Ao contrário dos aplicativos de tarefas na nuvem que sincronizam dados através de servidores de terceiros, o TaskTrove executa inteiramente no seu próprio VPS sem rastreamento, sem análises de uso e sem dependências de API externas. Os dados das tarefas são armazenados como arquivos JSON legíveis que podem ter backup, ser transferidos ou inspecionados com qualquer editor de texto.

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O que você pode criar com {name}

TaskTrove: principais recursos

Análise sintática de linguagem natural

Digite "amanhã às 14h" ou "toda sexta-feira" para definir datas de vencimento e agendamentos recorrentes sem precisar usar um seletor de data.

Kanban e visualizações de calendário

Alterne entre layouts de lista, quadro Kanban e calendário para trabalhar com suas tarefas na visualização que melhor se adapta ao seu foco atual.

Padrões de tarefas recorrentes

Defina regras de recorrência diárias, semanais, mensais ou totalmente personalizadas para que as tarefas de rotina sejam reagendadas automaticamente, sem entrada manual.

Organização de projeto

Agrupe tarefas em projetos com seções, rótulos codificados por cores e subtarefas ilimitadas para manter o trabalho complexo estruturado e navegável.

Armazenamento baseado em arquivos

Todas as tarefas são armazenadas como arquivos JSON simples — fáceis de fazer backup, transferir para outra instância ou ler diretamente sem uma ferramenta de banco de dados.

Por que executar TaskTrove na Hostinger?

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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