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Mecanismo de sincronização auto-hospedado que mantém o histórico de exibição alinhado entre os backends Plex, Jellyfin e Emby.

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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com WatchState

WatchState é uma ferramenta de código aberto desenvolvida para residências que utilizam mais de um servidor de mídia. Em vez de depender de Trakt ou outros serviços de terceiros, ele se comunica diretamente com as APIs do Plex, Jellyfin e Emby para manter os estados de reprodução, posições de retomada e histórico de exibição consistentes em todos os backends que você conectar.

Hospedar o WatchState por conta própria em seu próprio servidor VPS mantém os tokens de conta, dados de visualização e tráfego de webhook totalmente sob seu controle. O contêiner oferece uma interface web para adicionar backends, suporta sincronização de muitos para muitos ou unidirecional, e combina importações agendadas com eventos de webhook em tempo real para que as alterações se propaguem em segundos.

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O que você pode criar com {name}

WatchState: principais recursos

Sincronização Multi-backend

Sincronize o estado de visualização muitos para muitos ou unidirecional entre servidores Plex, Jellyfin e Emby a partir de um único painel.

Atualizações acionadas por Webhook

Recebe eventos de reprodução, pausa e scrobble diretamente de cada backend para que o histórico de visualização se propague em segundos, em vez de esperar por uma varredura.

Identidades multiusuário

Mapeie vários usuários em diferentes servidores para identidades compartilhadas e mantenha cada membro da família sincronizado sem cruzar históricos.

Backups portáteis

Exporte o estado completo de execução de cada backend para um formato portátil que pode restaurar mais tarde ou migrar para um servidor diferente.

Verificações de paridade da biblioteca

Detectar entradas não correspondentes, incompatíveis ou desatualizadas e exibir as diferenças entre os backends para que você possa corrigir os metadados antes que causem conflitos de sincronização.

Correspondência de caminho

Correlacione itens por caminhos de mídia compartilhados quando IDs externos estão ausentes ou não são confiáveis, ideal para bibliotecas espalhadas por múltiplos backends.

Por que executar WatchState na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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