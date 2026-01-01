WatchState é uma ferramenta de código aberto desenvolvida para residências que utilizam mais de um servidor de mídia. Em vez de depender de Trakt ou outros serviços de terceiros, ele se comunica diretamente com as APIs do Plex, Jellyfin e Emby para manter os estados de reprodução, posições de retomada e histórico de exibição consistentes em todos os backends que você conectar.

Hospedar o WatchState por conta própria em seu próprio servidor VPS mantém os tokens de conta, dados de visualização e tráfego de webhook totalmente sob seu controle. O contêiner oferece uma interface web para adicionar backends, suporta sincronização de muitos para muitos ou unidirecional, e combina importações agendadas com eventos de webhook em tempo real para que as alterações se propaguem em segundos.