Manyfold é um gerenciador de ativos digitais de código aberto, construído especificamente para entusiastas da impressão 3D e criadores que precisam organizar coleções crescentes de arquivos STL, 3MF e outros arquivos de modelo. Ao contrário dos gerenciadores de arquivos genéricos, o Manyfold entende arquivos 3D nativamente, gerando miniaturas e pré-visualizações interativas, rastreando criadores e licenças, e agrupando peças relacionadas em modelos lógicos com tags, descrições e metadados personalizados.

Executar o Manyfold no seu VPS mantém milhares de modelos pagos e gratuitos que você coleta de sites como MakerWorld, Printables e Thingiverse sob seu controle total, com uma camada federada ActivityPub permitindo que você compartilhe coleções com outros criadores sem entregar sua biblioteca a um marketplace fechado.