Implante o Manyfold com instalação de um clique.
Gerenciador de ativos digitais auto-hospedado para organizar, etiquetar e pré-visualizar sua biblioteca de modelos de impressão 3D.
Escolha um plano VPS para Manyfold
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Manyfold
Manyfold é um gerenciador de ativos digitais de código aberto, construído especificamente para entusiastas da impressão 3D e criadores que precisam organizar coleções crescentes de arquivos STL, 3MF e outros arquivos de modelo. Ao contrário dos gerenciadores de arquivos genéricos, o Manyfold entende arquivos 3D nativamente, gerando miniaturas e pré-visualizações interativas, rastreando criadores e licenças, e agrupando peças relacionadas em modelos lógicos com tags, descrições e metadados personalizados.
Executar o Manyfold no seu VPS mantém milhares de modelos pagos e gratuitos que você coleta de sites como MakerWorld, Printables e Thingiverse sob seu controle total, com uma camada federada ActivityPub permitindo que você compartilhe coleções com outros criadores sem entregar sua biblioteca a um marketplace fechado.
Manyfold: principais recursos
Pré-visualizações 3D interativas
Gire e inspecione STL, 3MF, OBJ e outros formatos diretamente no navegador, sem baixar ou abrir um slicer.
Marcação inteligente e metadados
Organize modelos com tags hierárquicas, criadores, licenças e campos personalizados para que sua biblioteca permaneça pesquisável à medida que cresce.
Coleções multiusuário
Compartilhe bibliotecas com familiares ou membros do clube usando permissões granulares por usuário e controles de acesso baseados em função.
Compartilhamento Federado
Siga outras instâncias Manyfold via ActivityPub para descobrir e trocar modelos sem depender de um marketplace central.
Login único OIDC
Integre o Manyfold ao Authentik, Keycloak ou qualquer provedor OIDC para centralizar a autenticação em toda a sua infraestrutura auto-hospedada.
Escaneamento automático de biblioteca
Solte pastas de modelos existentes no volume de armazenamento e o Manyfold os importa, deduplica e indexa em tempo real.
Por que executar Manyfold na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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