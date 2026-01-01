Stump é um servidor de mídia rápido e de código aberto para quadrinhos, mangás e e-books, construído em Rust. Ele organiza suas bibliotecas EPUB, PDF, CBZ e CBR em uma interface web navegável com um leitor integrado, e expõe um catálogo OPDS para que qualquer e-reader ou aplicativo compatível possa transmitir sua coleção diretamente. A sincronização Kobo e KoReader mantém o progresso de leitura sincronizado entre dispositivos sem a necessidade de marcadores manuais.

Auto-hospedar o Stump no seu VPS significa que toda a sua biblioteca fica acessível de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, sem precisar fazer upload de arquivos para um serviço de nuvem de terceiros. O servidor baseado em Rust funciona com recursos mínimos, tornando-o prático mesmo em planos VPS de entrada.