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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Stump

Stump é um servidor de mídia rápido e de código aberto para quadrinhos, mangás e e-books, construído em Rust. Ele organiza suas bibliotecas EPUB, PDF, CBZ e CBR em uma interface web navegável com um leitor integrado, e expõe um catálogo OPDS para que qualquer e-reader ou aplicativo compatível possa transmitir sua coleção diretamente. A sincronização Kobo e KoReader mantém o progresso de leitura sincronizado entre dispositivos sem a necessidade de marcadores manuais.

Auto-hospedar o Stump no seu VPS significa que toda a sua biblioteca fica acessível de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, sem precisar fazer upload de arquivos para um serviço de nuvem de terceiros. O servidor baseado em Rust funciona com recursos mínimos, tornando-o prático mesmo em planos VPS de entrada.

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O que você pode criar com {name}

Stump: principais recursos

Suporte a EPUB, PDF, CBZ/CBR

Leia quadrinhos, mangás, PDFs e e-books diretamente no navegador com um leitor responsivo integrado otimizado para cada formato.

Suporte a catálogo OPDS

Exponha sua biblioteca via OPDS e OPDS Page Streaming para que qualquer aplicativo compatível — Moon+ Reader, Kybook, Panels — possa navegar e transmitir sua coleção.

Sincronização de Kobo e KoReader

Sincronize o progresso de leitura e os favoritos com e-readers Kobo e KoReader automaticamente, mantendo sua posição consistente em todos os dispositivos.

Controle de acesso granular

Gerencie múltiplas contas de usuário com permissões baseadas em função, controlando quais bibliotecas cada usuário pode acessar e o que eles podem modificar.

Coleções e listas de leitura

Organize séries em coleções e organize listas de leitura ordenadas para guiar os leitores por séries de vários volumes ou arcos de crossover.

Por que executar Stump na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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