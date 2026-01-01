Implante o Scrypted com um clique.
Plataforma de integração de vídeo doméstico de alto desempenho e NVR com detecções inteligentes de IA.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Scrypted
Scrypted é uma plataforma de integração de vídeo doméstico de código aberto e um gravador de vídeo em rede (NVR) que unifica câmeras IP em ecossistemas de casa inteligente, incluindo HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant. Sua transcodificação acelerada por hardware e arquitetura de plugin oferecem transmissões ao vivo de baixa latência e gravações confiáveis 24 horas, sem dependência de fornecedor.
O plugin NVR do Scrypted adiciona gravação contínua com detecções inteligentes alimentadas por IA, alertas de movimento instantâneos e um aplicativo móvel e de desktop aprimorado para monitoramento remoto. A auto-hospedagem em seu VPS lhe dá total propriedade de suas filmagens e elimina taxas contínuas de assinatura em nuvem.
Scrypted: principais recursos
Integração de Casa Inteligente
Transmita câmeras para HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant simultaneamente a partir de uma única plataforma unificada.
Gravação NVR 24 horas
Grave todas as câmeras 24 horas por dia com o plugin Scrypted NVR e navegue pelas filmagens através de uma navegação intuitiva na linha do tempo.
Detecções inteligentes por IA
Receba alertas inteligentes de movimento, pessoas, veículos e animais com tecnologia de modelos de aprendizado de máquina no dispositivo.
Aceleração de Hardware
Aproveite a decodificação de vídeo acelerada por GPU ou hardware para streams suaves e de baixa latência com sobrecarga mínima da CPU.
Ecossistema de Plugins
Amplie a funcionalidade com centenas de plugins da comunidade que suportam câmeras, fechaduras, sensores e dispositivos de casa inteligente.
Por que executar Scrypted na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.