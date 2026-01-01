Scrypted é uma plataforma de integração de vídeo doméstico de código aberto e um gravador de vídeo em rede (NVR) que unifica câmeras IP em ecossistemas de casa inteligente, incluindo HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant. Sua transcodificação acelerada por hardware e arquitetura de plugin oferecem transmissões ao vivo de baixa latência e gravações confiáveis 24 horas, sem dependência de fornecedor.

O plugin NVR do Scrypted adiciona gravação contínua com detecções inteligentes alimentadas por IA, alertas de movimento instantâneos e um aplicativo móvel e de desktop aprimorado para monitoramento remoto. A auto-hospedagem em seu VPS lhe dá total propriedade de suas filmagens e elimina taxas contínuas de assinatura em nuvem.